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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم السبت 21 يناير 2023 : زيادة دخلك الشهري

برج الحوت
برج الحوت

يعامل رجل برج الحوت شريكة حياته بالحنان والاحترام وعلى استعداد الدخول في أي مغامرة جديدة، طالما أنه يُسمح له أن يكون على ما هو عليه، ولكن إذا بدأ يشعر بالضغط والإجبار على أي شيء على الإطلاق، فسيشعر بالحاجة إلى الهروب وإنشاء مواعيد رائعة لشخص آخر. 

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم السبت 21 يناير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم السبت 21 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية اليومية، قد تزدهر صحة مواليد الحوت اليوم، يمكن أن تساعدك ممارسة الانضباط الذاتي من خلال أساليب مثل التمارين والعلاج الطبيعي على الشعور بمزيد من الكمال، الحفاظ على السلوك المهني يمكن أن يؤتي ثماره، سيكون هناك الكثير من الفرص لإظهار خبرتك، والتي قد تكسبك الثناء والمال، إذا كنت تبحث عن الحب ، فيجب أن تعيش حياة رومانسية ناجحة، قد يزيد دخلك شهريًا تمامًا كما تزيد نفقاتك ، أو قد يرتفع قليلاً.

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي

من المحتمل أن تستمر في الركض وركوب الدراجات جنبًا إلى جنب مع جلسات تدريب الوزن للحفاظ على لياقتك، من المرجح أن تساعد تمارين الاسترخاء التي تركز على التنفس.

‏توقعات برج الحوت مهنيا

يمكن أن يكون اليوم جيدًا بالنسبة لك من الناحية المهنية، من المحتمل أنك ستستفيد جيدًا من أي مسؤوليات موسعة في العمل، إذا لاحظ رؤسائك عملك الشاق ويقدرونه، فقد يمنحونك علاوة أو يرقونك إلى منصب أعلى.

توقعات برج الحوت عاطفيا

إنه وقت مناسب للبدء من جديد وحل جميع النزاعات، لا يوجد صراع أكبر من حبك. 

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

إذا كنت من الحوت وترغب في المضي قدمًا ماليًا، فيمكن للخبير مساعدتك في إعداد نظام يعمل من أجلك، معاملاتك التجارية يمكن أن تؤتي ثمارها، ولكن إذا لم تكن حريصًا على أموالك، فقد ينتهي بك الأمر بالخسارة.

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