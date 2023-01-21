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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم السبت 21 يناير 2023 : جني المكافآت المالية

برج العقرب
برج العقرب

امرأة برج العقرب عميقة وذكية ولها حدود قوية، عندما تحب، تحب من كل قلبها وتكون مستعدة للموت من أجل تلك المشاعر الحقيقية، هذا يجعلها حساسة للغاية، وخائفة من الخيانة، وغالبًا ما تكون مؤلمة وغاضبة.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 21 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم السبت 21 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية اليومية، إذا حافظت على نشاط عقلك وجسمك من خلال التأمل في الأشياء الجيدة في الحياة، فلن تمرض كثيرًا، لم يتغير وضعك المالي الشخصي، قد تستمر في جني المكافآت المالية من الأرباع السابقة، وتملأ خزائنك لفترة طويلة قادمة، من المحتمل أن تكون الحياة المنزلية مثيرة عندما تعيد الاتصال بأقارب بعيدين، قد تواجه بعض الاضطرابات في حياتك المهنية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يمكن أن يؤدي الملل في مكان العمل إلى صعوبة التركيز وتقويض دوافع برج العقرب، قد تكون العواقب على حياتك المهنية وخيمة إذا حدث ذلك.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

ممارسة الرياضة هي طريقة رائعة للحصول على لياقة بدنية، بالإضافة إلى الطرق التقليدية ، يمكن أن يساعدك العلاج بالروائح على الاسترخاء والهدوء، قد تكون قادرًا على تقوية الشاكرات الخاصة بك من خلال ممارسة اليوجا

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

قد تحتاج أنت وشريكك الآخر إلى إضفاء الإثارة على الأشياء من خلال الانخراط في بعض الأنشطة الترفيهية معًا.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

توقع الدخل من عدد من المصادر المختلفة، في الماضي  ربما تكون قد استثمرت بحكمة، والآن يمكنك جني الفوائد، كما يمكنك استخدام الأموال في استثمارات محفوفة بالمخاطر أو بدء عمل تجاري.

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