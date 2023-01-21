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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم السبت 21 يناير 2023 : توتر العلاقة العاطفية

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

رجل برج الدلو يواجه صعوبة في التأقلم أيضًا، إنه يحتاج إلى شخص يحترم حاجته إلى الحرية وتفرده والأهم من ذلك كله رغبته الصادقة في إحداث فرق في العالم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم السبت 21 يناير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 20 يناير 2023 .. مفاجأة وتحذير لكل برج

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 19 يناير 2023 .. 3 مواليد الأكثر حظا في الزواج

برج الدلو وحظك اليوم السبت 21 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية اليومية، إن نظرتك المالية مشرقة، قد تكون قادرًا على إطلاق مشروع جديد مع إمكانية جني الأرباح إذا كان لديك ما يكفي من المال، كما أن الأمور تتحسن على جبهة العمل، يمكن لزملاء العمل والإدارة الإيجابيين أن يفعلوا المعجزات من أجل معنوياتك وإنتاجيتك، لكن الأشياء في المنزل قد تكون مزعجة لك، قد يكون أحباؤك في خطر نتيجة نوبات الغضب غير المنطقية، هناك أمل في استعادة الانسجام في المنزل إذا تمكنت من تعلم التحكم في غضبك، التزم بروتينك وتأمل للحفاظ على السلام الذي كنت تبحث عنه. من المحتمل أن تسوء حالة حياتك الرومانسية، قد تتوتر علاقتكما نتيجة نوبات الغضب المتكررة.

توقعات برج الدلو مهنيا

يجب أن تؤتي جهودك في العمل ثمارها بشكل جيد من حيث الترقيات والامتيازات الأخرى، قد يزيد راتبك بشكل كبير في الأيام القليلة المقبلة.

‏توقعات برج الدلو صحيا

إذا كنت قد ذهبت بالفعل للمشي في الصباح أو الجري على جهاز الجري، فحاول الإضافة في لفة إضافية أو خمس دقائق، مهما كانت الحالة فإن اليوم هو يوم رائع للبدء من جديد، يمكن تحقيق راحة البال من خلال الممارسة الروحية.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد تدرك اليوم أنك وقعت في الحب، كل شيء في الحياة سيكون له مظهر جديد ومثير، قد تشعر بموجة من المشاعر اليوم عندما تنفتح على شريكك بشأن أعمق أفكارك ورغباتك.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

قد تسبب احتكاكًا في علاقاتك مع المقربين منك، يمكن للمشاكل غير الضرورية أن تضغط على علاقاتك، كما يجب أن تحاول خفض مستوى التوتر.

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