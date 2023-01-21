عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم السبت 21 يناير 2023 : الزفاف قريباً

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

مواليد برج الثور مخلصون ولا يحبون التغييرات المفاجئة أو النقد أو مطاردة الشعور بالذنب غالبًا ما يكون الأشخاص عرضة لذلك ويعتمدون إلى حد ما على الآخرين والعواطف التي يبدو أنهم غير قادرين على التخلي عنها.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 21 يناير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

txt

انتبهوا لأحلام اليقظة.. خبيرة فلك تكشف سبب رؤية الكوابيس اليوم وغدا

txt

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023 : تقدم مهني

توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 21 يناير 2023

يمكن أن تكون حياتك المنزلية مليئة بالفرح والسعادة، نظرًا لأنه من المرجح أن يوافق والديك على اختيارك للزواج يمكنك سماع أجراس الزفاف قريبًا، أنت لا تزال في وضع مالي آمن، إن قدرتك على الحفاظ على الانضباط الذاتي والمراقبة الذاتية والتحكم اليومي ستفيدك جيدًا تناول المزيد من المنتجات للحفاظ على صحتك، قد تتأثر مكانتك في المجتمع نتيجة لذلك.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

قد يحاول زملاء العمل الحسدون تخريب تقدمك المهني، لا ينبغي أن تستبعد نواياهم، لكن يجب أن تستمر في العمل الجاد على أي حال.

توقعات برج الثور صحيا

لا يوجد وقت للراحة، عالج جسمك بالتمرين الذي يحتاجه، تصبح مدركًا للتأثيرات الإيجابية لطاقتك على من حولك.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

يمكن أن يكون يومًا مثيرًا للرومانسية، كما يمكن إعادة إشعال رغبتك في علاقة رومانسية مرضية.

توقعات برج الثور في شهر يناير 2023

قد تكون قادرًا على شراء منزل أحلامك بالمال الذي تجنيه من صخب جانبي، يمكن أن تكون الأرباح كبيرة من تداول الأسهم وأشكال أخرى من الاستثمار المضارب.

برج الثور توقعات برج الثور توقعات برج الثور اليوم عاطفيا توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت مواليد برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

موضوعات متعلقة

عملت بنصيحة ياسمين عز.. سيدة تهدي زوجها وردة مرسومة| المثالي الخيالي

انتبهوا لأحلام اليقظة.. خبيرة فلك تكشف سبب رؤية الكوابيس اليوم وغدا

عزيز الأحمد .. حقيقة زواج اليوتيوبر السعودي الراحل بـ مريم كوكي

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023 : حل النزاعات العائلية

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023 : اشتغل بحماس

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023 : استعد للمشاريع القادمة

توقعات برج الحمل .. حظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023 : تحصل على دخل ثابت

برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 20 يناير 2023 : تجنب إيذاء مشاعر شريك حياتك

ترشيحاتنا

معالم بلا طريق.. كتاب جديد لـ أحمد المسلماني عن مصر في 50 عاما

تغريم رئيس وزراء بريطانيا لعدم ارتدائه حزام الأمان

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 21 يناير 2023 : تقوية علاقتك العاطفية

شعبة المستوردين: اعتماد الجنيه المصري في روسيا يقلل الضغط على الدولار

برج الحوت.. حظك اليوم السبت 21 يناير 2023 : زيادة دخلك الشهري

دفن أكثر من ميت في قبر واحد جائز بشرط.. مجدي عاشور يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش للضعف فقط .. تناول الفياجرا يحمي الرجال من هذه الأمراض الخطيرة

عملت بنصيحة ياسمين عز.. سيدة تهدي زوجها وردة مرسومة| المثالي الخيالي

بدون بيض ولبن .. طريقة عمل كيكة هشة وطرية

استأذني الأول.. "خناقة" بين أمينة شلباية وبلوجر شهيرة بسبب "الحجاب"

فيديو

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

سحر سيد عبد الحفيظ.. 5 تصريحات من مرتضى منصور هزت الوسط الرياضي

حقيقة انضمام ميسي لـ الهلال السعودي .. ونجم الزمالك يهاجم كهربا

فيديوهات فاضحة.. علاقة محرمة بين شاب وفتاة بدأت في النيابة وانتهت بمفاجأة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ