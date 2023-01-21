تاريخ اليهود في مصر والعالم العربي.. كتاب جديد لـ ياسر ثابت

صدر حديثا عن دار “دون” للنشر والتوزيع كتاب “تاريخ اليهود في مصر والعالم العربي” للكاتب د. ياسر ثابت.

ويتضمن الكتابة رحلة طويلة ممتلئة بالألغاز والأسرار والطبائع البشرية التي تستحق الدراسة، رحلة خاصة تأثرت بالنواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لكل بلد من البلدان العربية.

رحلة البحث عن وطن وهوية وانتماء ومجتمع يحتضن جاليات من كل بقاع العالم.. يقصُّها عليكم الكاتب بقلمٍ مُتطلع وعقلية تحليلية فلسفية قادرة على تفكيك أصول الأشياء؛ حتى نفهم الأسباب والنتائج ونملك القدرة على الربط بينهما بسلاسة ويسر.

شعب بأكمله كُتب عليه التيه في الأرض، تاريخهم ممتلئ بالأحداث الاستثنائية، ومحيطهم ممتلئ بالحروب والصراعات اللانهائية.

لقد عاشت الجالية اليهودية حياةً ممتلئة بالتغيرات، خاصةً داخل البلدان العربية، تلك التغيُّرات شملت أسلوب حياتهم ومعيشتهم، وطرق حصولهم على المال وقوت اليوم، ومكان السكن والنوم، وكل خطوة وكل قرار وكل محاولة للتوغُّل في الأوساط الاجتماعية المحيطة بهم.. ولهذا يجب علينا أن ندرك أصولهم وأن نفهم بداياتهم وندرس خطوات رحلتهم خطوة بخطوة.

وفي هذا الموضوع الشائك يكتب الصحفي الكبير د. ياسر ثابت:

“ المرة الأولى التي خطَّت فيها أقدام اليهود أرض مصر، وما مصير تلك الجاليات حتى لحظات الفرار، كيف ساهم اليهـ ـود في الاقتصاد المصري في مرحلة الأربعينيات والخمسينيات؟ وكيف تبدَّلت الأحوال فيما بعد؟، كيف اتسع مفهوم اليهـ ـود العرب؟ ومن هي أقدم جالية يهو دية في العالم؟، أين عاش يهـ ـود سوريا؟”.

وتابع: “كيف صارت جاليتهم هي الجالية الأكثر عددًا في خريطة العالم العربي؟، حقائق وتفاصيل تخص أزمنة ما قبل التوراة، وجذور المجتمعات اليهودية الأولى، وكيف تعايشوا مع السكان الأصليين في كل بلد زاروها؟”.