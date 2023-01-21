اليوم..انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.. والمحافظ يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة

تنطلق بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية كافة الاستعدادات للامتحانات، التي من المقرر ان تنتهي في 25 يناير الجاري.

ووجّه محافظ الإسكندرية تعليم الإسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مُشددًا على ضرورة تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب.

كما وجه الشريف بنشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان ، وأصدر المحافظ تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب ، كما تم مراعاة أيام الأعياد للإخوة الأقباط في الجداول الامتحانية.

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة، مُوجهًـا رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، و التحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.