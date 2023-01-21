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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جَريَان إصدار جديد عن المكتبة العربية للكاتبة إسراء البكري

صدى البلد

أصدرت دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع الطبعة الأولى من كتاب جَريَان _{كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى} 2023 للكاتبة إسراء أحمد البكري، والمقرر مشاركته في الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

عن الكتاب :

 

تتناول الكاتبة إسراء البكري عرض فكرة جديدة عن أنه مازال هناك إناسٌ يفضلون القراءة عبر الكتب ويعشقون رائحة الورق ورؤية ذاك الحبر الأسود عبر تلك السطور إنه عالم آخر بالنسبة لهم يجدونه في تلك الورقات هؤلاء مميزون ومحظوظون في نفس ذات الوقت لأنهم ببساطة لم يغيرهم الزمن هم يُقدرون روعة تلك المقتنيات لأنهم تُعتبر رفيقتهم في الحياة.. ربما رفيقة طريق طويل أو رحلة قطار، أو رُبما سفر جوي أو بحري المهم  أنها تقع تحت مُسمى الونس بالنسبة لهم وربما تكون هي أفضل وأوفى من أشخاص قد مروا من خلال قلوبهم وعقولهم وتركوا بها خذلانًا وصدمة ورحلوا هم رحلوا أينعم بينما تلك المُقتنيات لن ترحل لأنهم كلما ودوا أن ينظروا للعالم من خلال نوافذ وأبواب صفحاتها لن تغلق أبدًا باب صفحاتها في وجه أحدهم. بل ستظل عالم مفتوح لكل من يود أن يرى العالم الخارجي من خلال نافذتها.. نافذة العلم والمعلومات.

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وقالت الكاتبة أن هذا الكتاب تم تجهيزه خصيصًا من أجلهم من أجل من يقدرون الحرف والكلمة؛ من أجل من يهوى رفيق وفي أثناء الطريق؛ هذا الكتاب بداخله عالم من المعلومات ستشعر من خلال صفحاته أنك قد رأيت العالم من جهة علوية من خلال نافذة طائرة تتجول بك لتُعرفك على بقايا زوايا بُقع الكرة الأرضية التي تعيش عليها.

 

إسراء البكري، مواليد  القاهرة، ولها عدة أعمال فردية مثل:كتاب معلومات (جَـريَـان) {كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى} رواية ( جليتر سوارا ) و رواية (ماريدة) وبطعم الحب ورواية كتم أنفاس

 

دار المكتبة العربية معرض القاهرة الدولي للكتاب المكتبة العربية للنشر والتوزيع رواية ماريدة رواية جليتر سوارا إسراء البكري

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