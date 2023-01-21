ظاهرة جوية مذهلة ونادرة الحدوث يتابعها سكان مدينة بورصة التركية

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا مصورا عن ظاهرة "السحابة العدسية"، التي تعد ظاهرة نادرة الحدوث، حيث أنها عبارة عن غيوم تتشكل في طبقة التروبوسفير في أدنى مستوى من طبقات الغلاف الجوي.

وأوضح التقرير أن السحب العدسية عندما تشكلت فوق مدينة بورصة التركية خطفت الأنظار بسبب شكلها الغريب والمذهل حيث شبهها البعض بالصحن الطائر الفضائي، كما أنها تأخذ شكل العدسة المحدبة عند ظهورها.

وأشارت العربية في تقريرها إلى أن أسباب تشكلها ترجع الى عوامل تضاريسية وجوية حيث يواجه الهواء اثناء انتقاله في جو رطب على طول سطح الأرض بعض العوائق مثل الجبال والتلال مما يؤدي إلى تعطيل تدفق الهواء وتتحول حركته إلى دوامات فتظهر غيوم كثيفة بشكل العدسة المحدبة .