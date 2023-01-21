محافظ الدقهلية يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السبت بتفقد سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" في يومها الأول من داخل مدرسة أحمد زويل بحي شرق المنصوره والتي تضم عدد 25 لجنة بإجمالي عدد طلاب 496 طالبة ، ومدرسة عبدالوهاب الشاذلي بميت الصارم مركز المنصوره والتي تضم عدد 8 لجان بإجمالي 158 طالب وطالبة .

رافق " المحافظ " خلال تفقده سير الامتحانات الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية .

وأشار " مختار " الي ان عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الامتحانات 125 الف و 247 طالب وطالبه يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 595 لجنة علي مستوي المحافظة .

و أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية تنقسم الي اعدادي عام وتضم 123 الف و 705 طالب وطالبة بعدد 580 لجنة ، وإعدادي مهني وتضم 15 الف و 42 طالب وطالبة بعدد 15 لجنة ، بالإضافة إلي لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالب وطالبة بعدد 7 لجان ، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب.

ووجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب .

واشاد " المحافظ " دور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية علي التنظيم الجيد والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل جديد يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية .

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