3 مليون إصابة في أسبوع.. تفاصيل المتحور الجديد لكورونا

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، تفاصيل إصابة 3 مليون مواطن بأمريكا بفيروس جديد، لافتا إلي الإصابات بمنطقة الشرق الأوسط بسيطة.

وقال عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميا خلال الفترة الأخيرة، وأمريكا شهدت 3 مليون إصابة خلال أسبوع.

ونوه إلي أن نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا زادت خلال الشهر الأخير بنحو 20%، مؤكدا أن السفر هو السبب الرئيسي وراء انتقال المتحورات من دولة لأخرى.

وأكمل:" ظهور أي متحور جديد في أي دولة بالعالم ينتشر خلال شهر إلى مختلف الدول، مضيفا:" المتحور الجديد هو متحور فرعي من أوميكرون".