ليست عصا سحرية.. البنتاجون: إرسال دبابات ابرامز لأوكرانيا مسألة معقدة جدا

عرضت قناة العربية، تقريرا بشأن الاتفاق الغربي على عدم تزويد أوكرانيا بـ دبابات ليوبارد 2 وأبرامز.

وحسب التقرير، فإن ألمانيا أكدت أن اجتماع رامشتاين فشل فى الاتفاق على إمداد كييف بـ دبابات ليوبارد 2 وأبرامز.

وأكد التقرير، أنه على الرغم من مناشدات رئيس أوكرانيا بشأن الدبابات، إلا أن خبراء أكدوا أن الدبابات لن تكون عصا سحرية لحسم المعركة ضد روسيا.

دبابات ابرامز

وأشار التقرير، إلى أن البنتاجون، أكد أن ارسال دبابات ابرامز لأوكرانيا مسألة معقدة جدا، خاصة أن كييف استلمت حزمة كبيرة من المساعدات العسكرية.

ولفت التقرير، إلى أن الخبراء يعتبرون أن الاهم من الدبابات هو من يقودها، لان جنود كييف غير مؤهلين لاستخدامها.