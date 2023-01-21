كهربا العريس .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير فيريرا في الزمالك

علق أحمد حسام ميدو على فوز الأهلي أمام الزمالك في القمة 125 بالجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كهربا عريس مباراة الأهلي والزمالك بالنسبة لي هو بطل المباراة، كهربا يلعب تحت ضغوط كبيرة جدا لكنه أظهر استعداده البدني المميز واستعداده الذهني"



أضاف: "كهربا لا يُمكن أن تتوقع منه ما سيفعله في الملعب، وهذا يميزه على لاعبي الأهلي في الخط الأمامي"



وواصل: "الزمالك قدم شوطا أول جيد، على المستوى التنظيمي في الملعب، وفيريرا في الدقيقة 58، اتخذ قرارا بتغيير خط الدفاع، وأعتقد أن تغييرات فيريرا الخاطئة سبب فوز الأهلي اليوم"



واختتم حديثه قائلا: "فيريرا لم يكن موفقا في تغييراته خلال مواجهة الأهلي اليوم، والأزمة بالنسبة للزمالك ليست في الخسارة فقط، دائما المشكلة في توابع الهزيمة وأعتقد أن الزمالك سيفكر في تغيير المدير الفني فيريرا".

