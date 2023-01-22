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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك الأسبق: كهربا لم يقدم أي شيء في القمة سوى الهدف

كهربا
كهربا

أكد وائل القباني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، لم يقدم أي شئ سوى الهدف.

وتابع القباني خلال وجوده مع أمير هشام خلال برنامجه "+90" على قناة النهار: "كهربا يُحسب له إحراز الهدف، ولكن باستثناء هذا الهدف هو لم يقدم أي شئ".

وأضاف وائل القباني: "فيريرا أخطأ في التشكيل منذ البداية، وحاول علاج الأمر بعد ذلك، ولكن لم ينجح في تعديل الأمور والعودة إلى المباراة".

واختتم القباني: "الأهلي كان لديه الرغبة الأقوى في تحقيق الفوز، والزمالك فشل في أن يكون ند قوي، وشيكابالا غاب عن التوفيق، رغم وجوده يُرعب أي فريق".

وحسم الأهلي مباراة القمة بعدما تقدم محمود عبد المنعم (كهربا) في الدقيقة 61، ثم أضاف البديل محمد شريف هدفين في الدقيقتين 75 و90.

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف.

وتجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

وائل القباني الزمالك محمود كهربا النادي الأهلي الأهلى فيريرا

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