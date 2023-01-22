أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22-1-2023

أعلنت مصانع حديد التسليح المحلية أسعار بيع منتجاتها لشهر يناير الجاري بمتوسط زيادة 2500 جنيه في الطن الواحد متأثرا بصعود أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

أسعار الحديد والاسمنت اليوم

ينشر “صدى البلد” الإخباري أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الاحد 22-1-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات مقابل الجنيه وأسعار الذهب وأسعار السلع.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز 25450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع ، ووصل سعر طن الحديد اليوم من السويس للصلب 25350 جنيهًا .

وسجلت منتجات بشاي للصلب 23204 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد في مصر

وسجل حديد الجيوشي للصلب 25300 جنيهًا.

وسجل حديد المصريين سعر 25350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

حديد الجارحى بسعر 26500 جنيهًا للطن.

فيما سجل سعر حديد المراكبي 25500 جنيها للطن.

أسباب زيادة أسعار الحديد

فى تصريحات سابقة، أوضح المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يرجع لقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الانتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل.

حجم انتاج الحديد فى مصر

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، ويزن حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت اليوم



سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1860 جنيهًا للطن، ووصل طن أسمنت وادي النيل يصل سعره إلى 1845 جنيهًا للطن.

و سعر أسمنت السويدي سجل 1940 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت العربية المسلح وصل عند 1900 جنيهًا

وسجل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وصل إلى 1830 جنيهًا للطن، سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1890 جنيهًا للطن

سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 2.600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» - 3100 جنيه للطن، فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 3000 جنيه.