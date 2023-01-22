فقت متأخر.. رامى جمال : أول أغنية من كلماتى وألحانى

نشر الفنان رامى جمال مقطع فيديو من أغنية “فقت متأخر” التى قام بطرحها فى عام 2012 وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وعلق رامى جمال : "الأغنية دي أول أغنية من كلماتي وألحاني فقت متأخر”.
مازح الفنان رامي جمال جمهوره برسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وكتب رامي جمال:شعار السنة الجديدة ، هتقرفني هنزلك .
وكان قد طرح الفنان رامي جمال، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “قمر ومنور” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.
أغنية “قمر ومنور” كلمات عمرو المصري، الحان محمود أنور، توزيع : أسامة الخطيب، إخراج : John Perez،إنتاج : نجوم ريكوردز.
رامى جمال
كان قد طرح الفنان رامي جمال، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “قمر ومنور” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.
أغنية “قمر ومنور” كلمات عمرو المصري، الحان محمود أنور، توزيع : اسامه الخطيب، اخراج : John Perez،إنتاج : نجوم ريكوردز.