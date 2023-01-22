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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أسبوعين من وفاة نجله| جورج وسوف في حفل joy awards.. صور

جورج وسوف
جورج وسوف

نشرت الفنانة بدرية طلبة مجموعة من الصور عبر حسابها بتطبيق إنستجرام من  خلال تواجدها فى حفل Joy Awards وظهرت برفقة الفنان جورج وسوف فى أول ظهور له بعد وفاة نجله وديع منذ أيام .

جورج وسوف

بدرية طلبة واميتاب باتشان

نشرت الفنانة بدرية طلبة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدًا عبر خاصية الاستورى مع النجم العالمى اميتاب باتشان وذلك خلال تواجدهما فى حفل Joy Awards.

يا نهار أبيض.. تعليق بدرية طلبة على تحية اميتاب باتشان لها بحفل Joy Awards

وعلقت بدرية طلبة على الفيديو: "أحبك.. أحبك.. أحبك"، والتفت لها موجهًا لها بتحية شكر، لترد عليه: “يا نهار أبيض”.

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جورج وسوف

حفل جوائز Joy awards 

شهد حفل جوائز Joy awards في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حضور حافل للنجوم من مصر والوطن العربي. 

وشهد حفل جوائز Joy awards، حضور باقة من نجوم الفن المصري والعربي، من بينهم: فنان العرب محمد عبده، كريم عبد العزيز وزوجته، هند صبري، أحمد عز، أحمد حلمي، عاصي الحلاني، مروان خوري، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، أحمد سعد وزوجته، رانيا يوسف، وجمال سليمان، وبسنت شوقي، وغيرهم من النجوم.

ومن بين حضور حفل جوائز Joy awards، أيضا: محمد هنيدي، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، جمال سليمان، منة شلبي، لطيفة، محمد منير، محمد عبده، محمد فراج، نبيل شعيل، مي عمر، هبة مجدي، انجي المقدم، هاني شاكر، غادة عادل.  كما يحضر كل من ديانا حداد، حسن الرداد، ظافر العابدين، نيللي كريم، نجوى كرم، عمرو يوسف، بسنت شوقي، راغب علامة، رانيا يوسف، روجينا، أشرف زكي، صابر الرباعي، رامز جلال، وغيرهم.  

كما شهد حفل جوائز Joy awards، حضور: سيد رجب، شريف سلامة، شرين رضا، ياسمين صبري، سلمى أبو ضيف، بخلاف نجوم العالم ميل جيبسون، وأميتاب باتشان.  ويتنافس عدد كبير من صناع السينما والدراما والموسيقى على الجوائز ضمن فئات مختلفة.

 

 

جورج وسوف أبناء جورج وسوف أخر الأعمال الفنية لـ جورج وسوف إطلالة جورج وسوف تثير قلق جمهوره joy awards

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