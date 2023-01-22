الأوقاف: إقبال كثيف على الدروس المنهجية للواعظات.. صور

أقامت وزارة الأوقاف في إطار عنايتها بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال رسائلها المتعددة، الدروس العلمية والدعوية المنهجية لواعظات الأوقاف، بمساجد الجمهورية وسط إقبال من السيدات، واللاتي أشدن بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد.
الدروس المنهجية للواعظات
فمن مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ وفاء عبدالسلام في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها ) بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ سحر شعبان سنوسي في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد الجامع بمدينتي بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ مها سيد دسوقي سحاب في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد موسى بن نصير بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ جيهان يس في مادة السيرة والتاريخ.
ومن مسجد جاردينيا بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ راوية خليل في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ هبة معاطي في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد السيدة خديجة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ماجدة حماية الله في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد الكبير بالدقهلية ، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ نهى المتولي مصطفى في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد المصطفى بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أسماء محمد محمد أبو رضوان في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد الكبير بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ إيمان أحمد شعبان في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد البحري الجديد بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ فاطمة محمد إبراهيم الجوهري.
ومن مسجد أحد بمطروح أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ سهير سنهوري في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد النور شطورة بسوهاج، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أمل السيد جاد الرب السيد في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد الحاج عبد العال بطهطا سوهاج أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ جيهان تمام السيد في مادة السيرة النبوية.
ومن مسجد الرقيب بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ آمال البيومي في مادة السيرة والتاريخ.
ومن مسجد الرحمة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ منال جمال الدين في مادة السيرة النبوية والأخلاق.
ومن مسجد الزهراء بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ سحر شوقي في مادة السيرة والأخلاق.
ومن مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بسوهاج، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ صباح محمود عثمان في مادة الفقه.
ومن مسجد الحسينية بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أسماء عبدالفتاح في مادة الفقه.
ومن مسجد التوفيق بمدينة نصر بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ميادة أحمد محمد في مادة الفقه.
ومن مسجد منشية البكري مصر الجديدة بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ منى نجم في مادة الفقه.
ومن مسجد الوسطاني الكبير بالفيوم، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ آيات محمود عبدالفتاح في مادة الفقه.
ومن مسجد دعوة الحق بالجيزة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ غادة بهاء الدين في مادة التفسير.
ومن مسجد المدينة المنورة بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ سناء عبد العزيز في مادة التفسير.
ومن مسجد شريف بالمنيل بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ فاطمة عنتر في مادة التفسير وعلوم القرآن.
ومن مسجد شباب أهل الجنة بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ عبير أنور محمد خيري في مادة التفسير وعلوم القرآن.
ومن مسجد ريتاج بالتجمع الخامس القاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ فاطمة محمد عبدالمنعم في مادة التفسير وعلوم القرآن.
ومن مسجد أبو بكر الصديق بفاقوس الشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ رضا محمد حسين في مادة التفسير.
ومن مسجد حسام الدين بشبين الكوم المنوفية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ تيسير أبو الفتوح في مادة التفسير.
ومن مسجد الإيمان بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ غادة السيد أحمد في مادة التفسير.
ومن مسجد الموافي بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ولاء مصطفى بكر البطة في مادة التفسير وعلوم القرآن.
ومن مسجد سيدي عون بالمنصورة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ رشا شعبان صابر في مادة التفسير وعلوم القرآن.
ومن مسجد الغنايمة بالشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ مروة إسماعيل محمد أحمد في مادة التفسير وعلوم القرآن.
ومن مسجد الكبير بالشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أسماء عمر حسن عبد الله في مادة التفسير وعلوم القرآن .
ومن مسجد الإبراهيمي بدسوق كفر الشيخ أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ جوهرة فرحات في مادة التفسير وعلوم القرآن .
ومن مسجد الكبير بدمياط أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أماني الحسيني.
ومن مسجد الهداية بدمنهور البحيرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ سمية صبري.