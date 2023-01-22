الأوقاف: إقبال كثيف على الدروس المنهجية للواعظات.. صور

أقامت وزارة الأوقاف في إطار عنايتها بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، ‏وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال ‏رسائلها المتعددة، الدروس العلمية والدعوية المنهجية ‏لواعظات الأوقاف، بمساجد الجمهورية وسط إقبال من السيدات، ‏واللاتي أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي ‏المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد.

الدروس المنهجية للواعظات

فمن مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ وفاء عبدالسلام في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها ) بالقاهرة، أقيم الدرس ‏المنهجي للواعظة/ سحر شعبان سنوسي في مادة السيرة النبوية‎.‎

ومن مسجد الجامع بمدينتي بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ مها سيد دسوقي سحاب في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد موسى بن نصير بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ جيهان يس في مادة السيرة والتاريخ.

ومن مسجد جاردينيا بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ راوية خليل في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ هبة معاطي في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد السيدة خديجة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ماجدة حماية الله في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد الكبير بالدقهلية ، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ نهى ‏المتولي مصطفى في مادة السيرة النبوية‎.‎

ومن مسجد المصطفى بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أسماء محمد محمد أبو رضوان في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد الكبير بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ إيمان أحمد شعبان في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد البحري الجديد بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ فاطمة محمد إبراهيم الجوهري.

ومن مسجد أحد بمطروح أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ سهير سنهوري في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد النور شطورة بسوهاج، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏أمل السيد جاد الرب السيد في مادة السيرة النبوية‎.‎

ومن مسجد الحاج عبد العال بطهطا سوهاج أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ جيهان تمام السيد في مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد الرقيب بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ آمال البيومي في مادة السيرة والتاريخ.

ومن مسجد الرحمة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ منال جمال الدين في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد الزهراء بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ سحر شوقي في مادة السيرة والأخلاق.

ومن مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بسوهاج، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ صباح محمود عثمان في مادة الفقه.

ومن مسجد الحسينية بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أسماء عبدالفتاح في مادة الفقه.

ومن مسجد التوفيق بمدينة نصر بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ ميادة أحمد محمد في مادة الفقه‎.‎

ومن مسجد منشية البكري مصر الجديدة بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ منى نجم في مادة الفقه.

ومن مسجد الوسطاني الكبير بالفيوم، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ آيات محمود عبدالفتاح في مادة الفقه.

ومن مسجد دعوة الحق بالجيزة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ غادة بهاء الدين في مادة التفسير.

ومن مسجد المدينة المنورة بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ سناء عبد العزيز في مادة التفسير.

ومن مسجد شريف بالمنيل بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ فاطمة عنتر في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد شباب أهل الجنة بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ عبير أنور محمد خيري في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد ريتاج بالتجمع الخامس القاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ فاطمة محمد عبدالمنعم في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد أبو بكر الصديق بفاقوس الشرقية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة/ رضا محمد حسين في مادة التفسير‎.‎

ومن مسجد حسام الدين بشبين الكوم المنوفية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ تيسير أبو الفتوح في مادة التفسير.

ومن مسجد الإيمان بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ غادة السيد أحمد في مادة التفسير.

ومن مسجد الموافي بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ولاء مصطفى بكر البطة في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد سيدي عون بالمنصورة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ رشا شعبان صابر في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الغنايمة بالشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ مروة إسماعيل محمد أحمد في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الكبير بالشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أسماء عمر حسن عبد الله في مادة التفسير وعلوم القرآن .

ومن مسجد الإبراهيمي بدسوق كفر الشيخ أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ جوهرة فرحات في مادة التفسير وعلوم القرآن .

ومن مسجد الكبير بدمياط أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ أماني الحسيني.

ومن مسجد الهداية بدمنهور البحيرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏سمية صبري‎.‎