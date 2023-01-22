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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء المعاينات وتقييم الأراضى للمواطنين

المركز التكنولوجى
المركز التكنولوجى بالوقف

وجه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، بسرعة إنهاء المعاينات وتقييم الأراضي، ورفع تقرير إلي وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة حتى يتسنى للمسئولين ولجنة التقييم النهائي استكمال إجراءاتها ومن ثم تسليم العقود للمستفيدين، وتحصيل مستحقات الدولة.

 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لنائب محافظ قنا ، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الوقف، لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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رافقه نائب المحافظ خلال الجولة، أحمد عربي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، و أشرف أبوالقاسم، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، وحمدي عبد الوهاب، مسئول تحسين الخدمات ببرنامج التنمية المحلية.

 

وتابع نائب محافظ قنا، سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة، للإطمئنان علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يضم المجمع مكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين، ووحدة محلية، واستفسر من المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومدى رضاهم عنها.

 

و أنهى نائب محافظ قنا ، جولته باجتماع مع مسئولي ملف التقنين بالمركز التكنولوجى بالوقف، للتعرف علي أخر المستجدات فى ملف تقنين الأراضي للمواطنين.

 

المركز التكنولوجى بالوقف

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قنا إنهاء المعاينات اراضي املاك الدولة مستحقات الدولة وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة تقييم الأراضى

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