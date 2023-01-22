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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض السياسة الخارجية: الاتحاد الأوروبي تخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي تخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية.

وأضاف بوريل أنه لم يعد ممكنا ربط التوتر في سوق الطاقة بأوروبا بالصراع في أوكرانيا.

ووافق الاتحاد الأوروبي، على حد أقصى لسعر الخام الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل بعد أن دعمته بولندا التي كانت ترفض من قبل.

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وأكدت الحكومة الروسية، أنها لن تتعامل بسقف سعر للنفط حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج، مضيفة: "سنضع آليات لحظر إمدادات النفط للدول التي تعتمد سقفا للسعر".

وتقلصت صادرات روسيا من الطاقة إلى أوروبا منذ فرض العقوبات الغربية عليها، بعد أن أرسلت قوات إلى أوكرانيا في فبراير فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

ومنذ ذلك الحين، غيرت روسيا مسار تدفقات الطاقة، وأيضًا التسويات بالعملات الأجنبية صوب آسيا.

وارتفعت حصة عملات ما تصفها موسكو بالدول الصديقة، وعلى رأسها اليوان الصيني، إلى 31٪ من تجارة سوق الصرف الأجنبي الروسية، وانخفضت حصة تداول زوج الدولار والروبل إلى أدنى مستوى تاريخي في أكتوبر، وفقًا للبنك المركزي.

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وقبل أيام قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن صادرات روسيا من الطاقة إلى الصين زادت من حيث القيمة بنسبة 64% هذا العام، وبنسبة 10% في الحجم، مع إعادة توجيه موسكو الشحنات نحو الدول "الصديقة".

بوريل ​الاتحاد الأوروبي الطاقة الروسية روسيا أوكرانيا

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