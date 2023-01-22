مجلس الزمالك: إعلان القرار بشأن مصير فيريرا مع الفريق بعد مباراة فاركو

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي الأبيض اتخذ قررات مهمة وسيتم الإعلان عن بعضها عقب مباراة فاركو في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس النادي :" تم التصويت على مصير المدير الفني وسيتم إعلان القرار عقب مباراة فاركو في ظل ارتباط الفريق بمباراة غدا أمام غزل المحلة وبعدها مباراة فيوتشر".

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بحضور كل من اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمستشار أحمد جلال إبراهيم المستشار القانوني والرياضي لمجلس الإدارة وإسماعيل يوسف المدرب العام،.