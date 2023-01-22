مرتضى منصور يفجر مفاجأة.. فيريرا من طلب التعاقد مع هؤلاء اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو من طلب التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا والسنغالي إبراهيما نداي.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي:" سامسون سجل 28 هدفا مع ناديه قبل الانضمام للأبيض، ونداي تعرض لإصابة ولكن المدير الفني رفض الاعتماد عليه بعد عودته للتدريبات".

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بحضور كل من اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمستشار أحمد جلال إبراهيم المستشار القانوني والرياضي لمجلس الإدارة وإسماعيل يوسف المدرب العام،.