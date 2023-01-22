حقيقة وجود صناديق خاصة بوزارة النقل أو السكة الحديد

تحدث وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن عدم وجود صناديق خاصة في وزارة النقل أو في السكة الحديد.

وأكد الوزير خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" يتم البحث عن كل مليم لتعظيم الإيرادات وتطوير القطارات أو المحطات أو السكة الحديد.

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وأضاف كامل الوزير،:" إذا لم يتم التطوير باستمرار، سيتم اللجوء إلى رفع أسعار التذاكر على الركاب خاصة في قطارات الضواحي، وهو ما لا نريد اتخاذه.

وأشار إلي أنه يتم العمل على تعظيم الإيرادات حتى لا يتم ضغط على موازنة الدولة والاتجاه إلى المالية.