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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كامل الوزير يوافق على دعم منظومة النقل ببني سويف والمحافظ يتابع التنفيذ

الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير، وزير النقل

تلقت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، خطابا من الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بشأن توفير أتوبيسات نقل تعمل بالطاقة النظيفة على الخطوط الداخلية لمحافظة بني سويف.

وأعلنت النائبة، أنه بعد ما يقرب من عام من المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية، تمت الموافقة على 30 سيارة أجرة ميني باص، 28 راكبا أو 32 راكبا؛ و30 أتوبيس على خطوط  بني سويف – الواسطى ، بني سويف – ناصر ، بني سويف – ببا ،بني سويف – اهناسيا ، بني سويف – الفشن ، بني سويف – سمسطا ، بني سويف – شرق النيل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة مساهمة في تحسين الخدمة بالمواقف، والتخفيف من زحام المواطنين بسبب الانتظار لقلة أعداد سيارات الأجرة، خاصة في أوقات الذروة.

وأكدت فاطمة سليم، أن محافظة بني سويف ستقوم بتقديم كافة أوجه المساعدة والحماية للشركات الجديدة المسئولة عن هذه الأتوبيسات وتمكينها من أداء الخدمات المنوط بها، فيما قام محافظ بني سويف بتنسيق عمل المنظومة الجديدة ومتابعة التطبيق.

الفريق المهندس كامل الوزير أتوبيسات نقل الطاقة النظيفة محافظة بني سويف سيارات الأجرة

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