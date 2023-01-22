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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان يدرس أمر زيارته لعاصمة أوكرانيا كييف

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

نشرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية اليوم الأحد، نقلا عن مصادر حكومية، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يدرس أمر زيارة العاصمة الأوكرانية كييف في منتصف شهر فبراير المقبل، للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأن القرار النهائي بشأن رحلة كيشيدا إلى أوكرانيا سيُتخذ بناء على تقييم للوضع العسكري في المنطقة.

وإذا قرر كيشيدا زيارة كييف، فسيسافر رئيس الوزراء الياباني أولا إلى بولندا، ثم يسافر إلى أوكرانيا برا، حسبما ذكر التقرير.

وأخبرت المصادر الصحيفة أنه بصرف النظر عن كييف، يمكن أن يزور كيشيدا مدنا أوكرانية أخرى في حالة اتخاذ قرار إيجابي بشأن رحلته.

وقالت الصحيفة إن أوكرانيا واليابان قد تصدران بيانا مشتركا "يدين حرب روسيا وأوكرانيا" عقب الزيارة المحتملة، مضيفة أن طوكيو تخطط أيضا لتأكيد عزمها على مواصلة تقديم الدعم إلى كيي

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