تعرف على تاريخ مشاركات مصر ببطولات العالم للقوة البدنية

أيام قليلة تفصلنا عن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للقوة البدنية “powerlifting “ بمشاركة نحو 50 دولة مختلفة من جميع انحاء العالم، حيث نجحت مصر في الحصول على تنظيم تلك النسخة من البطولة، بعدما كانت تقام في روسيا خلال الفترة الماضية.

وأكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحادين المصري والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي أن حصول مصر على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لم يكن بالأمر السهل حيث تقدمت العديد من الدول بملفات لاستضافة البطولة ولكن وقع الاختيار في النهاية على مصر لقوة ملفها ولسهولة السفر اليها بالإضافة لرغبة الدول المختلفة في خوض كأس العالم بدولة مختلفة مثل مصر حيث يمكنهم التمتع بجولات سياحية خلال البطولة.

استطاع أبطال مصر التتويج بالعديد من الميداليات في بطولات العالم السابقة وكان وزير الشباب والرياضة قد كرم المنتخب المصري منذ 9 أشهر لنتائجهم المميزة ببطولات العالم.

وحصل المنتخب المصري على 7 ميداليات (3 ذهبيات، وفضيتين وبرونزيتين) في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر واورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية.

نستعرض خلال السطور التالية أرقام المنتخب الوطني خلال بطولات العالم للقوة البدنية

بطولة العالم للقوة البدنية 2018 بالولايات المتحدة الأمريكية

عبدالرحمن صابر أحمد حقق المركز الأول بالحصول على 2ميدالية ذهبية

أمير محمد سيد حقق المركز الأول بالحصول على ميدالية ذهبية

سامي محمد مظهر حقق المركز الأول بالحصول على 2 ميدالية ذهبية

سامي محمد مظهر حقق المركز الثاني بالحصول على 2 ميدالية فضية

مصطفى هشام محمود حقق المركز الأول بالحصول على ميدالية ذهبية

مصطفى هشام محمود حقق المركز الثالث بالحصول على ميدالية برونزية

يوسف هشام حقق ميدالية ذهبية و 2 ميدالية فضية

إسلام إبراهيم حسن حقق 2 ميدالية فضية

أيمن عبدالهادي محمود حقق 2 ميدالية فضية

بطولة العالم بفنلندا خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر 2019

حقق المنتخب الوطني المصري 4 ميداليات ذهبية و 3 فضيات و 3 برونزية

سرين سامح سمير ميدالية ذهبية وأخرى برونزية

آية سويلم عباس ميدالية ذهبية وأخرى برونزية

اكرامي أحمد شلبي ميدالية فضية وأخرى برونزية

محمود أحمد عدوي ميدالية ذهبية

امير محمد سيد ميدالية ذهبية وأخرى فضية

محمد ربيع محمد ميدالية فضية

بطولة العالم بالبرتغال خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2021

حقق المنتخب الوطني 8 ميداليات ذهبية و 8 فضية و 2 بر ونزية

آية سويلم عباس ميدالية ذهبية وميدالية برونزية

محمود احمد عدوي ميدالية فضية

أحمد عبدالفضيل وحية ميدالية فضية

سامي محمد مظهر ميدالية ذهبية و ميدالية فضية واخرى برونزية

هاني سيد أحمد 2 ميدالية ذهبية

يوسف أحمد ميدالية ذهبية و 2 ميدالية فضية

محمود احمد الشواربي 2 ميدالية ذهبية و ميدالية فضية

عبدالرحمن محمد ذكي ميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية

بطولة اوروبا بالمجر خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو 2022

حقق خلالها سامي محمد مظهر ميدالية برونزية

بطولة العالم بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 2-5 نوفمبر 2022

حقق أبطال المنتخب المصري 3 ميداليات ذهبية و 2 ميدالية فضية و2 برونزية

سامي محمد مظهر ميدالية ذهبية

امير سيد عبده ميدالية فضية

عمر أشرف ميدالية ذهبية

حامد حامد خلاف ميدالية برونزية

الاء طارق خطاب ميدالية برونزية

آية سويلم عباس ميدالية فضية

اماني أحمد ربيع ميدالية ذهبية

ومن المقرر أن تقام البطولة في مصر خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس المقبل بالغردقة،