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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خوفا من الأمراض.. أهالي قرية دابود يشكون من إشعال النيران في القمامة

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية دابود مركز نصر النوبة وعزبة عرب كيما بكوم أمبو التابعين الى محافظة أسوان ، بسبب تضررهم من إشعال النيران في مقلب القمامة الخاصة بكوم أمبو مما أدى إلى تعرض مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية وكبار السن لضيق في التنفس، بالإضافة إلى خوفهم من تعرضهم للأوبئة والأمراض  من تجمع القمامة بالقرب من منازلهم خاصة في ظل انتشار الفيروسات  .

 

ويقول المواطن رمضان عبده فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع " صدى البلد " : حياتنا بقت غير آدمية بسبب مقلب القمامة الموجود بجوار المنازل وإضرام النيران بها، ما ينتج عنه اختناق الأطفال وكبار السن ومرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ، تظل الأهالي بين أمرين يا المرض بسبب حرق القمامة يا المرض من خلال انتشار الأوبئة بسبب تجمع القمامة .

 

وأضاف :  مقلب القمامة أصبح يشكل خطر كبير على حياة سكان المنطقة سواء خطر على الصحة من انتشار الأوبئة والأمراض أو الروائح الكريهة الناتجة عنها بصفة دائمه، أو من خلال تجمع و انتشار الحيوانات الضالة بجوار مقلب القمامة .

وأشار : لم نعد نتحمل هذا المقلب بجوار المنازل و إشعال النيران فيه بصفة مستمرة مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة بشكل مستمر ، بالإضافة إلى انتشار البعوض والذباب في المنطقة بشكل كبير جدا نتج عنه حساسيه في الجلد .

وناشد الأهالى محافظ أسوان بالتدخل لإزالة مقلب القمامة وعدم إشعال النيران فيها لحين إزالتها بشكل نهائي حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين .

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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