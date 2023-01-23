خوفا من الأمراض.. أهالي قرية دابود يشكون من إشعال النيران في القمامة

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية دابود مركز نصر النوبة وعزبة عرب كيما بكوم أمبو التابعين الى محافظة أسوان ، بسبب تضررهم من إشعال النيران في مقلب القمامة الخاصة بكوم أمبو مما أدى إلى تعرض مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية وكبار السن لضيق في التنفس، بالإضافة إلى خوفهم من تعرضهم للأوبئة والأمراض من تجمع القمامة بالقرب من منازلهم خاصة في ظل انتشار الفيروسات .

ويقول المواطن رمضان عبده فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع " صدى البلد " : حياتنا بقت غير آدمية بسبب مقلب القمامة الموجود بجوار المنازل وإضرام النيران بها، ما ينتج عنه اختناق الأطفال وكبار السن ومرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ، تظل الأهالي بين أمرين يا المرض بسبب حرق القمامة يا المرض من خلال انتشار الأوبئة بسبب تجمع القمامة .

وأضاف : مقلب القمامة أصبح يشكل خطر كبير على حياة سكان المنطقة سواء خطر على الصحة من انتشار الأوبئة والأمراض أو الروائح الكريهة الناتجة عنها بصفة دائمه، أو من خلال تجمع و انتشار الحيوانات الضالة بجوار مقلب القمامة .

وأشار : لم نعد نتحمل هذا المقلب بجوار المنازل و إشعال النيران فيه بصفة مستمرة مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة بشكل مستمر ، بالإضافة إلى انتشار البعوض والذباب في المنطقة بشكل كبير جدا نتج عنه حساسيه في الجلد .

وناشد الأهالى محافظ أسوان بالتدخل لإزالة مقلب القمامة وعدم إشعال النيران فيها لحين إزالتها بشكل نهائي حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين .

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