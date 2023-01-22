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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من رئيس اتحاد الإسكواش على أزمة مصطفى عسل

مصطفى عسل
مصطفى عسل

علق عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، على بيان مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني والمصنف الأول عالميًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عقبات من جانب الاتحاد المصري للاسكواش.

وأضاف  خليفة ، خلال لقائة  مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الأحد ، أن الاتحاد المصري للإسكواش يدعم كل لاعبيه بشكل كامل، وليس لدي فكرة عن العقبات التي تواجه مصطفى عسل ، وأطالب اللاعب بتقدم أدلة على كلامة لانة مبهم وليس واضح بشكل كبير ، ونحن في انتظار معرفة الصورة كاملة من خلال الفيديو الذي سينشره عسل، ونحن على أتم استعداد لمساندة اللاعب”.

وعن انسحاب عسل من مباراة أمس ببطولة الأبطال المقامة في نيويورك أوضح خليفة ، أن العديد من اللاعبين قد تحدث لهم إصابة أو إرهاق نتيجة ضغط التدريب والمباريات، وقد يكون هذا ما تعرض له  اللاعب مصطفي عسل في مباراة أمس”.

مصطفى عسل الاتحاد المصري للإسكواش النادي الأهلي نيويورك

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