المستشار الألمانى: الاتحاد الأوروبي يشعر بالعار ويفكر في ضم دول البلقان

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا وفرنسا تتشاركان العمل رغم الكوارث.

وأضاف، خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش الاحتفال بالذكرى الـ60 لتوقيع المصالحة بين فرنسا وألمانيا، نقلته قناة القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع يأتي للعمل في إطار من الصداقة والود، للحديث عن المستقبل الأوروبي ومستقبل الدولتين.

وأوضح أن الاجتماع يتضمن العديد من الاقتراحات بشأن أوروبا، وانضمام بعض دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العمل الجماعي في أوروبا يعد هو الأساس لتحقيق الأهداف المنشودة من الازدهار والسلام للقارة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالعار تجاه الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، وأنه لا يجب تغيير حدود الدول بالقوة العسكرية.

وشدد على أن ألمانيا تدعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا، وستستمر في هذا الدعم مستقبلًا لوضع حدٍ لهذا الغزو.

واختتم "شولتس" بأن هناك اتفاقًا مع فرنسا حول العديد من القضايا، لا سيما التغير المناخي وخفض الانبعاثات والعمل على تطوير التكنولوجيا، والتقليص من الوقود الأحفوري وتقليص الاعتماد على الآخرين في الطاقة، مشيرًا إلى أن ألمانيا خفضت الاعتماد على الغاز الروسي بما يزيد عن 50%.