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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد اعتماد روسيا للجنيه.. سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 23-1-2023

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

 

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 29.85 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

انخفاض الدولار اليوم بعد اعتماد روسيا ومصر للجنيه والروبل في التبادل التجاري

لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.. البرازيل والأرجنتين تعتزمان مناقشة تبني عملة موحدة

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 29.80 جنيه للشراء، مقابل 29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 29.85 جنيه للشراء، مقابل 29.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 29.79 جنيه للشراء، مقابل 29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 29.79 جنيه للشراء، مقابل 29.89 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 29.79 جنيه للشراء، مقابل 29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 29.79 جنيه للشراء، مقابل 29.89  جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 29.79 جنيه للشراء، مقابل 29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 29.79 جنيه للشراء، مقابل 29.89 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر: 24.69  جنيه للشراء، مقابل 24.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 29.69 جنيه للشراء، مقابل 29.79 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 29.79 جنيه للشراء، مقابل 29.89 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 29.79 جنيه للشراء، مقابل 29.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 29.79 جنيه للشراء، مقابل 29.89جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 29.80 جنيه للشراء، مقابل 29.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 29.82 جنيه للشراء، مقابل 29.92 جنيه للبيع.

 

الجنيه  ضمن عملات المركزي الروسي الرسمية
 

و نشر البنك المركزي الروسي بياناً بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.

 

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