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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملعقة لبن.. وفاة درامية لفتاة بريطانية بسبب "كوباية شاي"

الفتاة البريطانية
الفتاة البريطانية وخطيبها

"لا تأمن يا صديقي تقلبات الدهر ابدا قد ينقلب عليك في لحظة"، هكذا ما ينطبق على ما تعرض له شاب بريطاني عقب عثوره على شريكة حياته لينتهي الأمر به وهو عائد برمادها عقب الوفاة.

البداية كانت عقب عرض كريج ماكينون الزواج على جيس برينسلو، حيث كان أسعد يوم في حياته، وبعد 4 أيام من رحلتهم في جنوب إفريقيا، توفيت جيس نتيجة رد فعل تحسسي من استخدام ملعقة بها منتجات الآلبان لتقليب كوب من الشاي بالخطأ.

وكان كريج وجيس قد أمضيا أياما رأئعة في رحلة إلى جنوب إفريقيا تكللت بعرض الزواج في 27 ديسمبر، واحتفلا في الأيام القليلة المقبلة بهذه المناسبة قبل التوجه إلى منزل أم جيس في مدينة جوهانسبرج في 30 ديسمبر، وفق ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وفي غضون ثوان، دخلت جيس في نوبة من الحساسية المفرطة، بسبب الاستخدام الخاطئ لمعلقة بها بقاية لبن لتقليب كوب من الشاي، على الرغم من إصابته بالحساسية من منتجات الالبان، وتوفيت في المستشفى في اليوم التالي، عشية رأس السنة الجديدة.

ويقول كريج إن جيس كانت تحمل معها دوما حبوب "EpiPens"للتعامل مع حالتها في حالة إصابتها بالحساسية المفرطة، لكن في هذا اليوم لم تكن تحمل أياً منهل.

وتعبيرا عن ماحدث يقول كريج: "عندما ماتت جيس، مات جزء مني أيضاً، لكن لا يوجد أحد ألومه على وفاتها".

 

منتجات الألبان جنوب افريقيا السنة الجديدة إفريقيا زواج

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