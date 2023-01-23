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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. انطلاق المؤتمر الدولي لطب أسنان القاهرة غدا.. أماكن شاغرة بكليات القمة.. سجل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

انطلاق المؤتمر الدولي لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة .. غدا
تعقد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة ، مؤتمرها العلمي الدولي السادس تحت عنوان "نحو طب الأسنان الرقمي والأخضر"، خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري.

 

أماكن شاغرة بكليات القمة.. سجل في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية، وذلك بعد أن وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بدءًا من السبت الموافق 21/1/2023 على أن ينتهي التقدم يوم الخميس الموافق 9/2/2023.

 

تفاصيل مسابقة بحثية لطلاب الجامعات المشاركة في مبادرة لمكافحة الفساد
تعلن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني و الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب،  عن فتح باب التقدم لطلاب جامعة عين شمس للمشاركة في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية،في إطار الخطة التنفيذية للمبادرة العالمية لمكافحة الفساد في مجال التعليم وتمكين الشباب "جريس".

 

«الذكاء الاصطناعي وتعليم الكبار في الوطن العربي» بجامعة عين شمس
ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي التاسع عشر بعنوان “الذكاء الاصطناعي وتعليم الكبار في الوطن العربي”، وذلك تحت رعاية أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ومحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ومحمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومحمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في الفترة من 28 إلى 29 يناير 2023 بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، بنظامي الحضور المباشر والأونلاين.

 

جامعة القاهرة التربية والتعليم وزير التعليم Jobs Education

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