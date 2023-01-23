مصطفى كامل يزور حلمي بكر في المستشفى.. شاهد

‎حرص كل من الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبد الباقي رئيس لجنة الخدمات، والدكتور عاطف إمام والدكتور أحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، على زيارة الموسيقار حلمي بكر داخل المستشفى.

ورد الموسيقار حلمي بكر، على ما يتردد بشأن تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا ، مؤكدا أنه نقل للعناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وأضاف حلمي بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": والأطباء لا تتخيلوا ما يقومون به معي وربنا يجيب العواقب سليمة، وتعرضت لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة".

بشكركم ومش لاقي كلام

ووجه الموسيقار حلمي بكر، حديثه للمحبيه، "بشكركم ومش لاقي كلام أرد به على كم هذا الحب".