جدة تستعد لاستضافة جائزة السعودية الكبرى F1 موسم 2023

اعلن منظمى سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023 ، عن استعداد حلبة كورنيش جدة فائقة السرعة ، لاحتضان البطولة الاكثر شهر عالميا فى عالم السيارات بعد شهرين بالضبط .

سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

واوضح منظمى البطولة ان حلبة الشوارع ستشهد ارضيتها ثالث سباقات الفورمولا، مؤكدين أن الحلبة ستستمر في استضافة سباق الفورمولا 1 لفترة ، حيث خضعت لبعض التعديلات الدائمة للنهوض بها لتكون موطناً لسباق الفورمولا 1 في المملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات أخرى على الأقل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية، مارتن ويتيكر، إن العمل إن العمل المنجز الآن يهدف لزيادة عمر الحلبة، وجعلها أكثر إثارة ولضمان مشاهدة أفضل للجمهور ولمشاهدي التلفزيون حول العالم.

واضاف ويتيكر: "عملنا مع الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1 لضمان أن يكون لدينا حلبة تسمح لنا بتنظيم السباق في جدة بينما يبدأ العمل على الحلبة في القدية. تصميم حلبة القدية يتميز بالريادة في مجال تصميم حلبات الفورمولا 1 والفعاليات الترفيهية. وهذا المشروع فريد ورائع، وستكون القدية موقعاً يرغب الجميع في زيارته ولكن في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب سيكون تركيز العالم وأعينه على جدة في شهر مارس المقبل“.

ومع استعداد أسرع حلبة شوارع في العالم لاستضافة سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023، يتحدث مارتن ويتيكر الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية عن تطور رياضة المحركات في المنطقة والاهتمام من قبل الجمهور وكذلك مجتمع الأعمال.

سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

يقول ويتيكر: "ما يهمني هو أن هناك وعياً متزايداً برياضة المحركات بشكل عام، والفورمولا 1 على وجه الخصوص. جائزة السعودية للفورمولا 1 هي أكبر حدث رياضي في المملكة العربية السعودية، إلى حد بعيد. وكان سباق الفورمولا 1 محفزاً لتوسيع دائرة الاهتمام بالرياضة. واستقطبت حلبات الكارتينج المزيد من الزوار، إلى جانب تزايد الاهتمام بالفورمولا إي وإكستريم إي ورالي داكار السعودية، وهناك اهتمام متزايد من قطاع الأعمال ومصنعي السيارات بالاستثمار في المملكة العربية السعودية والفعاليات الدولية والمحلية الجديدة التي نخطط لها. تقوم الفورمولا 1 بعمل هائل في زيادة الوعي ونتيجة لذلك نشهد استجابة تنعكس في كل من مبيعات التذاكر ومبيعات الضيافة للشركات".

ومع تزايد التكهنات بشأن موعد سباق عام 2024، أكد المنظمون أن موعد نسخة 2024 من السباق سيحتاج إلى تغيير في روزنامة العام المقبل لتعارضه مع شهر رمضان المبارك العام المقبل والذي سيحل بين 10 مارس و9 أبريل 2024. وسيتم تحديد التوقيت الدقيق للسباق بشكل مشترك من قبل الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات، وسيتم الكشف عنه في وقت لاحق من هذا العام.