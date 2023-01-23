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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تستولي على محطات إنترنت تابعة لشركة إيلون ماسك في أوكرانيا

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أستولت قوات جمهورية دونيتسك الانفصالية التابعة لروسيا، على محطات الإنترنت الخاصة باتصالات القمر الصناعي "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" لإيلون ماسك، التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

وكشف المدير العام السابق لوكالة الفضاء الروسية، دميتري روجوزين، أن مقاتلي دونيتسك تمكنوا من الاستيلاء على محطات نظام "ستارلينك" التابع لشركة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية للتواصل.

وقال روجوزين: "مرافق الاتصالات الفضائية هي موضوع خاص.. نحن نعرف ما هي الفوائد والأضرار التي لحقت بنا من خلال أنظمة الاتصالات الفضائية ستارلينك، التي تستخدمها القوات الأوكرانية، وهذه هي الأجهزة نفسها، معدات المشترك نفسها.. وبالمناسبة، حصلنا عليها".

وخدمة "ستارلينك" هي مشروع يهدف إلى توفير خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية، يستهدف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية، ممن لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة، وقد أثبتت الشبكة فعاليتها الاستثنائية في مساعدة القوات الأوكرانية في ظروف العملية العسكرية الخاصة، بدعم عمليات التواصل لأكثر من جهاز في البيئة القتالية.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن نقص التمويل أدى إلى إغلاق 1300 محطة تابعة لـ "ستارلينك" في أوكرانيا منذ 24 أكتوبر الماضي.

 

دونيتسك روسيا إيلون ماسك القوات الأوكرانية محطات الإنترنت ستارلينك

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