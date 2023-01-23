الشيوخ يناقش الدروس الخصوصية واستعادة الريادة التعليمية للمدارس|أبرز عناوين صباح البلد

تناولت نشرة برنامج “صباح البلد” الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي والمُذاع على فضائية “ صدى البلد ”، اليوم الإثنين من تقديم رشا مجدى ، عددًا من العناوين الصادرة في صحف اليوم منها:

عناوين الصحف اليوم:



الشيوخ يناقش "الدروس الخصوصية " و "استعادة الريادة التعليمية للمدارس"

اجتماعات مكثفة للجان "الشيوخ"

الأمين العام للناتو يلتقي وزير خارجية أرمينيا

مستشار النمسا يبحث في بلغاريا مكافحة الهجرة غير الشرعية

اليوم..4 مباريات بالجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز

منتخب مصر يلتقي الدنمارك في بطولة العالم لكرة اليد