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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023

رابط استمارة الدبلومات
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023  

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول الى رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023 من خلال الضغط على :  https://moe-register.emis.gov.eg

تعليمات عاجلة لواضعي أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لواضعي أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ( تجاري/ زراعي / فندق/ صناعي ). 

حيث شددت وزارة التربية والتعليم على :

  • ضرورة تسليم الامتحان في حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة
  • وضع الأسئلة بالتكاليف التي تفيد بأسماء المواد وأرقامها موضح بها النوعية والشهادة
  • الالتزام بمقاس الورقة الامتحانية، وتسليم الامتحان مع نموذج الإجابة مكتوبا بواسطة الحاسب الألى للدورين وكذلك نماذج الإجابة مطبوعة على ورق A4، ويكون نوع الخط ( Arial) وحجم الخط (١٤)
  • عدم كتابة الامتحانات على أجهزة خارجية والتأكد من حمايتها وعدم ترك أي نسخه منها على أي جهاز خارجي.
  • المواد الامتحانية التي تتطلب خامات مثل ( ورق كلك - شفاف - مربعات) يجب فيها تحرير استمارة الخامات المساعدة وتحديد نوع الإستمارة الخاصة بكراسة الإجابة ورقمها ومساحة الورقة المطلوبة
  • جميع البيانات التي يتم تدوينها في الإستمارة هي مسئولية اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة.
  • مراجعة المادة العلمية فنيا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية حيث أن مسئولية المطبعة تتحدد في الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسئولية عن المحتوى العلمي
  • كتابة الترويسة في نماذج الإجابة في بداية كل صفحة وعدم كتابة الـزمن بورقة الإجابة وتوزيع الدرجات لكل سؤال وكل جزئية بصورة واضحة وفي نهاية الإجابة تكتب عبارة ( انتهت الإجابة)
  • عدم الاحتفاظ بأي أصول أو أوراق خاصة بالامتحان في أي صورة بعد تسليم الامتحان الى المطبعة خارج المطبعة .
  • الالتزام في الكتابة باللون الأسود وعدم استخدام الخطوط الزخرفية او الخطوط ذات الظلال
  • في حالة وجود ( رسومات توضيحية ) داخل الورقة الامتحانية يراعى أن تكون الرسومات باللون الأسود وعدم استخدام الأقلام الرصاص أو الألوان والتأكد من وضوح البيانات الموضحة على الرسومات.
  • تقديم إقرار مع الامتحان موقع عليه من أعضاء اللجنة يفيد بأن الامتحان ضمن المنهج الموضوع " طبقا لتعليمات وزير التعليم"، ويراعي التوقيع على ظهر ورقة الامتحان من الخلف في أسفل الورقة من اللجنة بالكامل والتوقيع يكون بالاسم كاملا
  • مراعاة الاستدلال بالنموذج المرفق ( الطولي – العرضي ) لما يتناسب مع حجم الامتحان مع مراعاة كتابة رقم المادة والاسم والتخصص والشهادة والزمن طبقا لدليل المواد المعتمد ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وعدم الاعتماد على الأدلة السابقة .
  • يراعى تحرير الاستمارة الخاصة بالمكافاة ( 113 ) استمارة واحدة للدورين على أن يتم كتابة رقم العضوية وكل البيانات الخاصة بالسيد عضو اللجنة الفنية وأن يحرر العضو الاستمارة بنفسه.
  • يراعى إرفاق مفردات مرتب معتمدة للأعضاء غير العاملين بالتربية والتعليم بالإضافة إلى صورة البطاقة والفيزا.
  • محظور إلقاء أي أوراق تخص الامتحانات بصالات الإستقبال بالمطبعة ويتم تسليمها إلى المختص بالإستلام .
  • عدم الخوض في أي أحاديث تخـص الامتحـان مـع أي شخص خـارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان .
  • تنبيه كل ما يرد بورقة الأسئلة هي مسئولية اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة .
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