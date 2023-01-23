أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023
ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول الى رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023 من خلال الضغط على : https://moe-register.emis.gov.eg
تعليمات عاجلة لواضعي أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لواضعي أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ( تجاري/ زراعي / فندق/ صناعي ).
حيث شددت وزارة التربية والتعليم على :
- ضرورة تسليم الامتحان في حضور أعضاء اللجنة المكلفة كاملة
- وضع الأسئلة بالتكاليف التي تفيد بأسماء المواد وأرقامها موضح بها النوعية والشهادة
- الالتزام بمقاس الورقة الامتحانية، وتسليم الامتحان مع نموذج الإجابة مكتوبا بواسطة الحاسب الألى للدورين وكذلك نماذج الإجابة مطبوعة على ورق A4، ويكون نوع الخط ( Arial) وحجم الخط (١٤)
- عدم كتابة الامتحانات على أجهزة خارجية والتأكد من حمايتها وعدم ترك أي نسخه منها على أي جهاز خارجي.
- المواد الامتحانية التي تتطلب خامات مثل ( ورق كلك - شفاف - مربعات) يجب فيها تحرير استمارة الخامات المساعدة وتحديد نوع الإستمارة الخاصة بكراسة الإجابة ورقمها ومساحة الورقة المطلوبة
- جميع البيانات التي يتم تدوينها في الإستمارة هي مسئولية اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة.
- مراجعة المادة العلمية فنيا والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية حيث أن مسئولية المطبعة تتحدد في الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسئولية عن المحتوى العلمي
- كتابة الترويسة في نماذج الإجابة في بداية كل صفحة وعدم كتابة الـزمن بورقة الإجابة وتوزيع الدرجات لكل سؤال وكل جزئية بصورة واضحة وفي نهاية الإجابة تكتب عبارة ( انتهت الإجابة)
- عدم الاحتفاظ بأي أصول أو أوراق خاصة بالامتحان في أي صورة بعد تسليم الامتحان الى المطبعة خارج المطبعة .
- الالتزام في الكتابة باللون الأسود وعدم استخدام الخطوط الزخرفية او الخطوط ذات الظلال
- في حالة وجود ( رسومات توضيحية ) داخل الورقة الامتحانية يراعى أن تكون الرسومات باللون الأسود وعدم استخدام الأقلام الرصاص أو الألوان والتأكد من وضوح البيانات الموضحة على الرسومات.
- تقديم إقرار مع الامتحان موقع عليه من أعضاء اللجنة يفيد بأن الامتحان ضمن المنهج الموضوع " طبقا لتعليمات وزير التعليم"، ويراعي التوقيع على ظهر ورقة الامتحان من الخلف في أسفل الورقة من اللجنة بالكامل والتوقيع يكون بالاسم كاملا
- مراعاة الاستدلال بالنموذج المرفق ( الطولي – العرضي ) لما يتناسب مع حجم الامتحان مع مراعاة كتابة رقم المادة والاسم والتخصص والشهادة والزمن طبقا لدليل المواد المعتمد ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وعدم الاعتماد على الأدلة السابقة .
- يراعى تحرير الاستمارة الخاصة بالمكافاة ( 113 ) استمارة واحدة للدورين على أن يتم كتابة رقم العضوية وكل البيانات الخاصة بالسيد عضو اللجنة الفنية وأن يحرر العضو الاستمارة بنفسه.
- يراعى إرفاق مفردات مرتب معتمدة للأعضاء غير العاملين بالتربية والتعليم بالإضافة إلى صورة البطاقة والفيزا.
- محظور إلقاء أي أوراق تخص الامتحانات بصالات الإستقبال بالمطبعة ويتم تسليمها إلى المختص بالإستلام .
- عدم الخوض في أي أحاديث تخـص الامتحـان مـع أي شخص خـارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان .
- تنبيه كل ما يرد بورقة الأسئلة هي مسئولية اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة .