أولياء أمور مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة علوم إعدادية الجيزة وهندسة الشرقية

أصدر ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا اعلاميا أك خلاله أنه تابع اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في مختلف المحافظات

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، أغلب طلاب الشهادة الإعدادية اليوم اكدوا ان امتحان اللغة الانجليزية بمحافظة القاهرة كان سهلاً

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : على الجانب الآخر .. رصدنا تباينا في الآراء حول امتحان الشهادة الإعدادية 2023 لمادة العلوم بمحافظة الجيزة ، حيث أكد البعض سهولة اسئلته بينما اكد البعض الاخر انه صعب وثقيل وطويل



وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه تم رصد شكاوى من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية من صعوبة امتحان مادة الهندسة.

وأخيراً .. اختتمت ائتلاف أولياء أمور مصر، مؤكدةً أنها تطالب بضرورة توقيع أقصى عقوبة على مسؤولي اللجان التي يثبت التداول ونشر إجابات الامتحانات على صفحات السوشيال ميديا وخاصًة تطبيق التليجرام.

تعليمات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023