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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أولياء أمور مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة علوم إعدادية الجيزة وهندسة الشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدر ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا اعلاميا أك خلاله أنه تابع اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في مختلف المحافظات 

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، أغلب طلاب الشهادة الإعدادية اليوم اكدوا ان  امتحان اللغة الانجليزية بمحافظة القاهرة كان سهلاً

 وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر : على الجانب الآخر .. رصدنا تباينا في الآراء حول امتحان الشهادة الإعدادية 2023 لمادة العلوم  بمحافظة الجيزة ، حيث أكد البعض سهولة اسئلته بينما اكد البعض الاخر انه صعب وثقيل وطويل 


وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه تم رصد شكاوى من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية من صعوبة امتحان مادة الهندسة.

وأخيراً .. اختتمت ائتلاف أولياء أمور مصر، مؤكدةً أنها تطالب بضرورة توقيع  أقصى عقوبة على مسؤولي اللجان التي يثبت التداول ونشر إجابات الامتحانات على صفحات السوشيال ميديا وخاصًة تطبيق التليجرام.

تعليمات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 

  • لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافى من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر .
  • المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه .
  • مراجعة نموذج الاجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الاجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام .
  • توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .
  • التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة .
  • يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا ،ثم توضع الدرجة المعطاة .
  • فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك .
  • فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الاعلى للطالب .
  • فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس (صفرا) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .
  • يراعى تقدير الاجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .
  • الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع .
  • ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسندت إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح .
  • على رئيس لجنة التصحيح  (الموجه الأول) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة
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