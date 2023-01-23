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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بهاء أبو شقة يترأس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ

ترأس المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس ، وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  اليوم الإثنين  3 طلبات مناقشة عامة، والتي ترتكز حول ملف التعليم، الأول مقدم من النائب نبيـل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضاح سياسة الحكومـة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطار رؤية الجمهوريـة الجديدة.

كما تناقش الجلسة العامة طلب مقدم من الدكتور عاطف علم الدين وأكثـر مـن عشـرين عضـواً ، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب و المـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية، بشأن ما وصفه هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصي متسائلا عن الاجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها ، بالإضافة طلب المناقشة الثالث المقدم من النائبة دينـا هـلالـى وعشرين عضواً، سياسـة وزارة التربيـة والتعليم و التعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ الجلسة العامة 3 طلبات مناقشة عامة الحكومة

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