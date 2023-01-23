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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنظم جولات سياحية للأندية الثقافية

الشباب والرياضة بأسوان
الشباب والرياضة بأسوان تنظم جولات سياحية للأندية الثقافية

قام النادى الثقافى بمديرية الشباب والرياضة بأسوان بتنظيم جولة سياحية لزيارة معبد فيلة لعدد ٢١ شابا وفتاة من أعضاء النادى الثقافي حيث شملت الجولة نبذة تاريخية عن المعبد فيلة ، مع إلتقاط صور فوتوغرافية بهذا الصرح التاريخى.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادى الثقافي لشهر يناير ٢٠٢٣ بتوجيهات ناصر سليم مدير المديرية ، وأفراح سيد وكيل الشباب والسيد زياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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جزيرة فيله

وتعتبر جزيرة فيلة هي جزيرة في منتصف نهر النيل ، وهي إحدى الحصون الأقوى على طول حدود مصر الجنوبية وتفصل النيل إلى قناتين معاكستين في أسوان كان بها معبد فيلة وانتقل من مكانه الأصلي على جزيرة فيلة وتم تجميعه على جزيرة أجيليكا وذلك في أعقاب بناء السد العالي ويرجع اسم فيلة أو فيلاي إلى اللغة الإغريقية التي تعني (الحبيبة) أو (الحبيبات) أما الاسم العربي لها فهو أنس الوجود نسبة لأسطورة أنس الموجودة في قصص ألف ليلة وليلة أما الاسم المصري القديم والقبطي فهو بيلاك أو بيلاخ ويعني الحد أو النهاية لأنها كانت آخر حدود مصر في الجنوب ومجموعة العبادة كرست لعبادة الإلهة إيزيس غير أن الجزيرة احتوت على معابد لحتحور وأمنحتب وغيرها من المعابد. 

وكانت قد واصلت مديرية الشباب والرياضه بأسوان فعاليات المشروع القومي لذوي الهمم بمركز شباب مدينة إدفو وذلك ضمن إهتمامات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والإدارة المركزيه للتنمية الرياضية ، ممثلة فى الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بأسوان ، وإهتمام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبتوجيهات ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، وبإشراف السيد سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة ومتابعة ، عزت علي مدير الإدارة العامة للرياضة. 

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أنشطة شبابية

وأوضح سعد خليفة وكيل الرياضة بأنه تم تواصل التدريبات بالمشروع القومي لذوي الهمم ضمن الاهتمام بفعاليات وتدريبات المشروع لذوي الإعاقة ، والذين لديهم الفرصة أيضاً للتدريب والمشاركة في المهرجانات والمسابقات حيث تقام فعاليات المشروع يومين أسبوعياً بمركز شباب مدينة إدفو ومركز شباب مدينة كوم امبو.

وأشار سعد خليفة إلى أن وزير الشباب والرياضة أكد في وقت سابق على أن أبطالنا من ذوي الهمم هم كنز مصر الحقيقي ، وأن الوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات التي نفخر بها ، لأنهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة .

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