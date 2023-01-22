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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بمتابعة معارض أهلاً رمضان وعرض السلع بأسعار مخفضة

معارض أهلاً رمضانبأسوان
معارض "أهلاً رمضان"بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،توجيهاته المشددة لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوقوف ميدانياً على مدى إلتزام العارضين والشركات المشاركة فى معارض " أهلاً رمضان " بعرض السلع الإستراتيجية والأساسية والغذائية بشكل منتظم وبأسعار مخفضة ، حيث تم إفتتاح هذه المعارض بداية من شهر يناير الجارى بإجمالى 5 معارض وهى بحديقة الشيراتون بأسوان .

وفى مركز دراو ، يوجد المعرض بجوار مخازن التجزئة لشركة المصرية للسلع الغذائية ، وفى مركز كوم أمبو يوجد بمبنى حى غرب التابع للوحدة المحلية أمام قصر الثقافة ، وفى مركز نصر النوبة يوجد بحديقة نقابة المعلمين ، وفى مركز إدفو تم إقامة معرض شادر بموقف الرمادى غرب إدفو ، وتستمر أعمال هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى 15 إبريل القادم .

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معارض أهلاً رمضان

وكلف المحافظ بأن يتوازى مع ذلك المتابعة الميدانية اليومية لحركة البيع والشراء بالأسواق ، والإطمئنان على السلع والمنتجات الغذائية والأساسية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن إفتتاح معارض " أهلاً رمضان " يشارك فيها القطاع الحكومى ممثلاً في الشركة المصرية لتجارة الجملة ، بجانب القطاع الخاص يعد إستكمالاً للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التى تتنافس لتلبية إحتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الإستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر من محدودى الدخل والأكثر إحتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة ، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية .

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أنشطة محليات

هذا وتواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمتعلقة بإزالة التعديات والإشغالات ، والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات الناتجة عن تنفيذ المشروعات المختلفة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتكثيف أعمال النظافة العامة بنطاق أحياء شرق ووسط المدينة ، والطريق الرئيسى أسوان / القاهرة ، بجانب المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بالوحدات الصحية ومن بينها الوحدة الصحية بالبيارة ، وتم كذلك الإطمئنان على توافر الأدوية للمرضى بالصيدلية الخاصة بالوحدة ، علاوة على المرور على بعض المحلات التجارية والمخابز البلدية ، وأيضاً منفذ " أهلاً رمضان " .

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