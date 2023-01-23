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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قبل 20 فبراير.. اتحاد الغرف يدعو منتسبيه لتجديد القيد في السجل التجاري

الاتحاد العام للغرف
الاتحاد العام للغرف التجارية

دعا الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، التجار وممثلي الشركات سرعة تجديد القيد بـ السجل التجاري في موعد أقصاه 20 فبراير 2023.

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وقال اتحاد الغرف التجارية، إن تجديد القيد في السجل التجاري يأتي من أجل إدراج أسماء التجار وممثلي الشركات في جداول انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية دورة 2023-2027 والمشاركة الفعالة لمنتسبي الغرف التجارية في هذه الانتخابات .

وأعلن اتحاد الغرف التجارية عن التنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإتاحة الخدمة بمكاتب السجل التجاري كما يمكن تجديد السجل التجاري للمنشآت الفردية على مدار الساعة من خلال منصة مصر الرقمية.

الاتحاد العام للغرف التجارية منصة مصر الرقمية السجل التجاري التجارة الداخلية منتسبى الغرف التجاريه

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