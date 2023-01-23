موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في الكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لتحديد موعد وحكام مباراته أمام الجيش الملكي المغربي في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الأحد ١٢ فبراير المقبل، في التاسعة مساء، على استاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة طاقم حكام من ليبيا ، بقيادة الحكم معتز إبراهيم، ويعاونه عيسى عطية المساعد الأول، ووحيد الجاهوي، المساعد الثاني، وعبد الواحد حرويدة الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب الحكام والدابات كوسوال من تشاد، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب أفريقيا، والمنسق الأمني راشيد مدجيبا من الجزائر.