سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 24-1-2023

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-1-2023 بدون أي تغيير مسجلا 29.8 جنيها للشراء و 29.9 جنيها للبيع.

استقرار السعر

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه ثباتا في بداية تعاملات اليوم دون أي تغيير في 38 بنكا يعمل بالسق المصرية

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 29.72 جنيها للشراء و 29.82 جنيها للبيع في عددا من البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 24-12-2023.

وفقا لتقارير مصرفية فإن أقل سعر الدولار أمام الجنيه في أحد أهم البنوك الحكومية والخاصة بواقع 3 بنوك وهي "مصر والأهلي والتنمية الصناعية".



وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 29.82 جنيها للشراء و 29.92 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، HSBC، الأهلي المتحد، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، أوظبي التجاري ، الكويت الوطني، المشرق، المصري لتنمية الصادرات،بلوم، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد".



متوسط السعر



بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 29.85 جنيها للشراء و 29.89 جنيها للبيع في مصرف أوظبي الاسلامي.



أعلي سعر



بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي نحو 29.87 جنيها للشراء و 29.92 جنيها للبيع.



تعطيل العمل في البنوك



واعلن البنك المركزي المصري أمس، عن تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس المقبل، نظرا للاحتفال بذكري ثورة 25 يناير و عيد الشرطة .

قال البنك المركزي المصري ان البنوك سيتم منحها إجازة خلال ذلك اليوم وسيتم استئناف العمل بالجهاز المصرفي يوم الأحد من الأسبوع التالي

بحسب تعليمات البنك المركزي المصري فإن البنوك ستحصل علي 3 أيام إجازة تبدأ من الخميس المقبل بخلاف يومي العطلة الأسبوعية المحددة بيومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ادراج الجنيه بالاقتصاد الروسي



وأشاد عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات باتحاد الغرف التجارية، بقرار روسيا بإدراج الجنيه المصري في قائمة العملات الأجنبية،موضحا أن القرار خطوة تنعكس إيجابيا على التبادل التجاري بين مصر وروسيا .

وذكر أنه تم المطالبة منذ سنة من أجل الاعتماد على الجنيه المصري والروبل في المعاملات التجارية بين البلدين ، خصوصا وأن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وصل لـ 2.14 مليار دولار .

وسجلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا في 2022 وصلت لـ 418 مليون دولار معبترا أن إدراج الجنيه المصري في قائمة العملات الأجنبية في روسيا ينعكس إيجابيا في تقليل الاعتماد على الدولار .

الاحتياطي النقدي

وعلي سياق متصل أظهرت أحدث تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري بمقدار 470 مليون دولار، خلال ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية نوفمبر2022.

ويعتبر الإحتياطي النقدي من أهم ركائز الاقتصاد القومي بالتوازي مع الاجراءات التي اتخذتها مصر وسياسات اقتصادية لتلك الدولة، وهو معيار أساسي لقوة أو ضعف تلك الدولة اقتصاديًا على الصعيد الدولي أو الإقليمي.



ومع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي تكون الدولة قادرة على تدبير اتفاقيات للاقتراض التنموي مع المؤسسات الدولية والإقليمية ما دامت تمتلك احتياطيا نقديا قويا يكون ضمانة للدولة أمام تلك الجهات، كما أنه يعد مؤشرا لثقة المجتمع الدولي في اقتصاد تلك الدولة.

