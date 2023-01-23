القادم أسوأ.. تطورات الحرب الروسية الأوكرانية| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القادم في الحرب الروسية الأوكرانية والاتحاد الأوروبي، سيكون أسوأ مما مضى، وجميع المؤشرات الآن تشير إلى استمرار الحرب بين الدولتين.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، دول الاتحاد الأوروبي تدعم أوكرانيا بمليارات الدولارات من خلال توفير الدعم العسكري، وتوفير الأسلحة اللازمة للجيش الأوكراني للتصدي للهجمات الروسية.

وأوضح أحمد موسى، أن الحرب الآن تدور بين روسيا في مواجهة أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف الناتو، كما أن الدعم الذي تحصل عليه أوكرانيا تخطى حاجز أكثر من 50 مليار دولار، وهذا الدعم العسكري يعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية التي تحصل عليه دولة لمواجهة هجوم معين.

وتابع: ألمانيا جمدت أكثر من 300 مليار يورو، وسيتم استخدام هذه الأموال في إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب بين الدولتين، كما أن كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، أكدت على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بكل ما تريده، لأن الاتحاد الأوروبي يعاني من تداعيات هذه الحرب، والعالم يدفع فاتورة الآن.

وأشار أحمد موسى لبيان الخارجية الروسية، أن موسكو لن تستسلم بسهولة، أن روسيا لن تستسلم بسهولة، وسيكون هناك رد من القوات الروسية على الدعم الأوروبي والأمريكي لأوكرانيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، كما الشعب الأوكراني سيدفع الثمن طالما هناك دعم أوروبي أمريكي لأوكرانيا.