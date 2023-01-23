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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: رجال الشرطة قدموا تضحيات كبيرة لحماية الوطن واستقراره

عيد الشرطة
عيد الشرطة

وجه النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع رجال وأفراد جهاز الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة الـ71، مثمنا جهود رجال الشرطة في حفظ أمن واستقرار الوطن.


وقال "عثمان"، إن عيد الشرطة يعبر عن امتنان وتقدير الدولة المصرية لتضحيات الشرطة المصرية من أجل الوطن، حيث جاء عيد الشرطة تُخليدا للملحمة البطولية في محافظة الإسماعيلية يوم 25 يناير عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيداً و 80 مصابا من رجال الشرطة المصرية علي يد الإحتلال الإنجليزي بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال.


وأضاف، أن رجال الشرطة العين الساهرة على حماية وتأمين الجبهة الداخلية للوطن، سطروا بأرواحهم ودمائهم وتضحياتهم صفحات مجد وفخر في سجل الوطنية المصرية، مجسدين أعظم صور التضحية والفداء من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن رجال الشرطة المصرية كان لهم دورا كبيرا في محاربة ومواجهة ومكافحة الإرهاب الأسود والتصدي الجماعات الظلامية.

واختتم النائب أحمد عثمان، موجها التحية لشهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة، قائلا: "تحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن الذين رووا بدمائهم أرض الوطن"

الداخلية مجلس النواب المركزى الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية مستقبل وطن محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية

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