ضياء السيد: كولر يعمل في صمت.. وفيريرا يستطيع الخروج بالزمالك من الأزمات

أشاد ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، بعد حسمه للقمة 125 على حساب الزمالك.

وقال ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" السويسري مارسيل كولر مدرب كبير، ويعمل في صمت ويتعامل مع الظروف دون الشكوى أو الحديث عن الأزمات".

وتابع :" متمسك بضرورة تدعيم صفوف الأهلي بمهاجم جديد في انتقالات يناير، حتى يتمكن مارسيل كولر من ينافس على كافة البطولات".

وأردف:" البرتغالي جوسفالدو فيريرا قادر على التعامل مع الأزمات التي يواجهها الزمالك خلال الفترة الحالية لما يمتلكه من خبرة كبيرة".

وشدد:" يجب أن يجهز مجلس إدارة نادي الزمالك، المدرب البديل تحسبا لرحيل فيريرا".