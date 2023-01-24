عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة.. هناك علاقة بين السرطان والطول|تعرف عليها

ما سر العلاقة بين
ما سر العلاقة بين الطول والسرطان

السرطان مرض قاتل ومع ذلك ، ليس من الضروري أن يموت كل شخص مصاب بالسرطان يمكن الشفاء التام من السرطان بالحصول على العلاج المناسب في مراحله المبكرة.

فى إطار هذا كشف موقع هيلثي عن العلاقة بين الطول والسرطان .
 

كانت تعمل وهي مريضة.. قصة انتصار عايدة رياض على السرطان

الاعتماد والرقابة الصحية: معايير GAHAR تضمن بناء نظام رعاية متكامل لمرضى السرطان


كيف يحدث السرطان؟

هناك العديد من العوامل ، بما في ذلك عاداتك اليومية ، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. وهذا يشمل كل شيء من النظام الغذائي والوزن إلى عادات نمط الحياة مثل التدخين والشرب. بصرف النظر عن هذا ، العوامل التي لا يمكن السيطرة عليها مثل العمر والجنس والآن وفقًا لدراسة ، يمكن أن يتسبب طولك أيضًا في الإصابة بالسرطان.

وفقًا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان ، هناك علاقة قوية بين السرطان وطول الجسم. الأشخاص طويلي القامة أكثر عرضة للإصابة بحوالي 6 أنواع من السرطان المميت تم الكشف عن ذلك في مشروع التحديث المستمر للجمعية ، والذي حلل العلاقة بين النظام الغذائي والوزن والنشاط البدني والسرطان.


العلاقة بين السرطان والطول

وأوضحت سوزانا براون ، مديرة برنامج العلوم في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان ، أن أهم شيء يجب تذكره هو أنه ليس طول الشخص ، ولكن المسافة من رأسك إلى قدميك ، هي التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان .

 

هناك خطر الإصابة بهذا السرطان عند طويلي القامة

سرطان الكلى
سرطان الثدي
سرطان المبيض
سرطان البنكرياس
سرطان قولوني مستقيمي
سرطان البروستات

هذه العوامل التي تزيد الطول مسؤولة عن الإصابة بالسرطان

يبدأ ارتفاع الإنسان في الزيادة من رحم الأم نفسه. تلعب الجينات والهرمونات والمغذيات والبيئة دورًا مهمًا في هذه العملية برمتها. ينتج عن هذا المظهر الجسدي للشخص وكذلك في تطور وسلوك الخلايا بداخله. في هذه الحالة ، يمكن أن تؤدي عملية أطول إلى الإصابة بالسرطان.


لا تتجاهل أعراض السرطان هذه

سعال
ألم صدر
ضيق التنفس
تغيير في حركة الأمعاء
تورم
العقدة
سمسم
فقدان الوزن المفاجئ
آلام في المعدة أو الظهر
كيفية الوقاية من السرطان

يعد الفحص الطبي المنتظم مهمًا جدًا لتجنب الأمراض المميتة مثل السرطان. لأنه لا يمكن تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة إلا بمساعدة طبية.


إلى جانب ذلك ، يعد تحسين عادات نمط الحياة السيئة أمرًا مهمًا للغاية. وفقًا للعمر والجنس ، يمكن أن يكون اختيار الطعام مفيدًا.

العلاقة بين الطول والسرطان
الاصابة بالسرطان سرطان المبيض الإصابة تورم النظام الغذائي الجنس برنامج صدر الكلى سرطان الثدي بنك جنس بروس ​​​​​​​health العلاقة بين الطول والسرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

صدمة جديدة للأهلي.. حتحوت يكشف قرار لجنة الانضباط ضد كهربا| فيديو

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

شيكابالا مهدد بالإيقاف 4 مباريات.. وهذا موقف كهربا

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة: مصممة أزياء تعلق على إطلالة شايف طانيوس بجانب ياسمين صبري.. و«مربوحة» تتألق بالأسود في الرياض.. وهذه أعراض عدم الاستقرار النفسي لطفلك

أخبار المرأة.. صورة تظهر وضع رونالدو لطلاء أظافر أسود تثير الجدل في السعودية.. أعرف علاج الجيوب الأنفية.. ما كمية الحليب التي تناسب الأطفال والكبار يوميا ؟

صورة تظهر وضع رونالدو لطلاء أظافر أسود تثير الجدل في السعودية فما السبب

بعد تعرض ريهام نبيل لعضة كلب.. تعرف على الإسعافات الأولية

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يؤكد تلقيه دعما من صندوق الثروة السيادي السعودي.. وموظفو جوجل يطالبون بإقالة ومحاسبة المدير التنفيذي

هل علي ذنب إذا لم أسامح من ظلمني .. الإفتاء تجيب

ثلوج ودرجات تحت الصفر.. منخفض جوي يضرب دول الخليج خلال أيام

عاطل ينهى حياة سباك عاتبه على معاكسة زوجته.. تفاصيل

يستحم في العسل ويرتدي الألماس.. من هو الطفل الأكثر تدليلاً في العالم ؟

خايف وبرتعش .. أول تعليق من مرتضى منصور على شكوى كهربا ضده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. هناك علاقة بين السرطان والطول|تعرف عليها

كشافات متوهجة.. اكتشاف قناديل بحر مضيئة ونادرة في أعماق المحيط

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

التوكتوك عطل.. شاهد سحل وضرب مدرس بوحشية على يد الشرطة الهندية

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ