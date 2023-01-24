كارثة.. هناك علاقة بين السرطان والطول|تعرف عليها

السرطان مرض قاتل ومع ذلك ، ليس من الضروري أن يموت كل شخص مصاب بالسرطان يمكن الشفاء التام من السرطان بالحصول على العلاج المناسب في مراحله المبكرة.

فى إطار هذا كشف موقع هيلثي عن العلاقة بين الطول والسرطان .





كيف يحدث السرطان؟

هناك العديد من العوامل ، بما في ذلك عاداتك اليومية ، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. وهذا يشمل كل شيء من النظام الغذائي والوزن إلى عادات نمط الحياة مثل التدخين والشرب. بصرف النظر عن هذا ، العوامل التي لا يمكن السيطرة عليها مثل العمر والجنس والآن وفقًا لدراسة ، يمكن أن يتسبب طولك أيضًا في الإصابة بالسرطان.

وفقًا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان ، هناك علاقة قوية بين السرطان وطول الجسم. الأشخاص طويلي القامة أكثر عرضة للإصابة بحوالي 6 أنواع من السرطان المميت تم الكشف عن ذلك في مشروع التحديث المستمر للجمعية ، والذي حلل العلاقة بين النظام الغذائي والوزن والنشاط البدني والسرطان.



العلاقة بين السرطان والطول

وأوضحت سوزانا براون ، مديرة برنامج العلوم في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان ، أن أهم شيء يجب تذكره هو أنه ليس طول الشخص ، ولكن المسافة من رأسك إلى قدميك ، هي التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان .

هناك خطر الإصابة بهذا السرطان عند طويلي القامة

سرطان الكلى

سرطان الثدي

سرطان المبيض

سرطان البنكرياس

سرطان قولوني مستقيمي

سرطان البروستات

هذه العوامل التي تزيد الطول مسؤولة عن الإصابة بالسرطان

يبدأ ارتفاع الإنسان في الزيادة من رحم الأم نفسه. تلعب الجينات والهرمونات والمغذيات والبيئة دورًا مهمًا في هذه العملية برمتها. ينتج عن هذا المظهر الجسدي للشخص وكذلك في تطور وسلوك الخلايا بداخله. في هذه الحالة ، يمكن أن تؤدي عملية أطول إلى الإصابة بالسرطان.



لا تتجاهل أعراض السرطان هذه

سعال

ألم صدر

ضيق التنفس

تغيير في حركة الأمعاء

تورم

العقدة

سمسم

فقدان الوزن المفاجئ

آلام في المعدة أو الظهر

كيفية الوقاية من السرطان

يعد الفحص الطبي المنتظم مهمًا جدًا لتجنب الأمراض المميتة مثل السرطان. لأنه لا يمكن تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة إلا بمساعدة طبية.



إلى جانب ذلك ، يعد تحسين عادات نمط الحياة السيئة أمرًا مهمًا للغاية. وفقًا للعمر والجنس ، يمكن أن يكون اختيار الطعام مفيدًا.