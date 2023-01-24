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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في يومها الأخير كرئيسة لوزراء نيوزيلندا.. شاهد| أرديرن تقدم وداعا عاطفيا بكلمات مؤثرة

أرديرن تقدم وداعا
أرديرن تقدم وداعا عاطفيا بكلمات مؤثرة

قدمت جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، وداعا عاطفيا في يومها الأخير كرئيسة للوزراء، وتحدثت عن اللطف والتعاطف الذي أظهره لها النيوزيلنديون، لكنها قالت إنها مستعدة لأن تكون أختا وأما. بعد أيام من إذهال العالم بإعلان نيتها الاستقالة والتنحي عن منصبها.

ووصلت أرديرن، التي تبلغ من العمر 42 عاما، إلى تجمع للسياسيين وشيوخ الماوري في بلدة راتانا الصغيرة، شمال ويلينجتون، وسرعان ما أحاط بها مؤيدون يسعون للحصول على صور فوتوجرافية.

وقالت أرديرن للحضور في كلمة "أشكركم من أعماق قلبي على أعظم امتياز في حياتي".

ومن المقرر أن تستقيل أرديرن غدا، الأربعاء، ويحل محلها زعيم حزب العمال الجديد كريس هيبكينز.

وكانت أرديرن  جنبا إلى جنب مع هيبكينز وسياسيين معارضين، يقومون بزيارة سنوية إلى راتانا، حيث يُقام احتفال لمدة أسبوع لميلاد نبي الماوري تاهوبوتيكي ويريمو راتانا. وكانت ترتدي فستانا أسود بعباءة الماوري التقليدية، تسمى korowai.  وتقدمت أعضاء حزبها إلى منطقة التجمع حيث شهدت الخطب والأغاني والرقصات المصاحبة لها أن الشيوخ يتحدثون بروح الدعابة والدفء عن أردير

وقال أحد كبار السن لها: "شكرًا جزيلاً على تعليمنا أن نحب بسرعة"، لترد أرديرن قائلة: "لم أكن أخطط للتحدث ولكن كانت تجربتي العامة في هذه الوظيفة لنيوزيلندا تجربة الحب والتعاطف واللطف".

وأضافت: "أريدك أن تعرف أنني أغادر بحب ومودة أكبر لأوتياروا نيوزيلندا وشعبها مما كان عليه عندما بدأت".

نيوزيلندا.. تعيين كريس هيبكنز رئيسا للوزراء بعد استقالة أرديرن

بعد طلاق "أرديرن" للسياسة.. كريس هبكينز خليفتها في حكم نيوزيلندا

 

وقد اكتسبت الأيقونة العالمية ذات الميول اليسارية الانتباه منذ لحظاتها الأولى عندما أحضرت طفلها إلى اجتماع للأمم المتحدة وبعد ذلك عند ارتداءها الحجاب بعد مجزرة استهدفت المسلمين، ورغم أنها أصبحت هدفاً للكراهية والإساءة عبر الإنترنت من قبل متطرفين يمينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها قالت إنها تركت الوظيفة بحب في قلبها.

وواجهت أرديرن وسائل الإعلام للمرة الأخيرة كرئيسة للوزراء، ورفضت الإجابة على الأسئلة السياسية، وقالت بابتسامة: "إنها الآن مسؤولية خليفتها".

وذكرت: "أنا مستعدة لأن أكون في كثير من الأشياء. أنا مستعدة لأن أكون نائبة في مقعد خلفي (عضو في البرلمان). أنا مستعدة لأن أكون أختًا وأمًا".

وتبلغ ابنتها نيف تبلغ من العمر 4 سنوات، ومن المقرر أن تبدأ المدرسة في يونيو.

وكان هيبكينز، وزير كورونا السابق في البلاد، وهو الشخص الوحيد الذي تم ترشيحه لتولي منصب زعيم حزب العمال، وانتخب نائبا لأول مرة عام 2008.

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