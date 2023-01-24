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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الألماني: لا جديد بخصوص موقفنا من تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا

وزير الدفاع الألماني
وزير الدفاع الألماني

عقد ‏وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفي مع أمين العام الناتو، ينس ستولتنبرج، لبحث تطورات الأحداث في الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال المؤتمر، قال وزير الدفاع الألماني، إن برلين ستكون في المقدمة حينما يتعلق الأمر بمساعدة أوكرانيا.

وعلى ناحية اخري، لفت وزير الدفاع الألماني إلى أنه لا يجب أن يكون حلف الناتو طرفا في الحرب الأوكرانية.

وعن أزمة الدبابات ليوبارد، أوضح بيستوريوس، أنه لا جديد بخصوص موقفنا من تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أننا نحتاج لوضع مسار لعملنا للوفاء بالتزامنا تجاه أوكرانيا.

وتابع وزير الدفاع الألماني: “قادرون على الاستجابة سريعا إذا كان هناك قرار بتسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا”، لافتا إلى أنه ليس هناك خلاف بشأن إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

كما أشار وزير الدفاع الألماني: “حضرنا حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار يورو”.

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