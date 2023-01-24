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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشتاء فيها 8 أشهر.. مدينة صينية تسجل أقل درجة حرارة في العالم

صدى البلد

يعيش سكان مدينة صينية ليالي قارسة البرودة على الإطلاق، فقد سجلت مدينة موخه الواقعة في أقصى شمال الصين أدنى درجة حرارة لها منذ سنوات طويلة، ويستمر فيها الشتاء 8 أشهر.


تقع مدينة موخه التي تعرف بأنها "القطب الشمالي للصين" في مقاطعة هيلونغجيانغ ، بالقرب من الحدود الروسية وهي المدينة الأشد برودة في العالم حاليًا حيث سجلت محطة الأرصاد الجوية المحلية درجة حرارة منخفضة قياسية بلغت -53 درجة مئوية.

وكانت أبرد درجة حرارة سابقة مسجلة في المدينة -52.3 درجة مئوية في عام 1969، حسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.

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اعتادت المدينة وسكانها على الطقس البارد ، فهي المدينة الأبرد في الصين، وعلى عكس دول العالم فإن فترة الشتاء تستمر  فيها عادة ثمانية أشهر لذلك فهي تجذب السياح على مدار العام إلى جانب القطب الشمالي، ومنتزهات الجليد والثلج ، وأماكن التزلج في السنوات السابقة ، استضافت أيضًا سباقات الماراثون الشتوية.

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و انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون -50 درجة مئوية في موخه لمدة ثلاثة أيام متتالية  بداية من يوم الجمعة الماضي وهو ما قالت وسائل الإعلام إنه غير مسبوق.

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